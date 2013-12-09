Снимок 39-летней Наталии Орейро без макияжа поставил Сеть на уши

«Люби того, кто смотрит на тебя так, словно ты волшебство», – такими словами был подписан резонансный кадр.

Поклонники оценили фотографию Орейро без макияжа. Они нашли, что артистка потрясающе выглядит. «Красивая», «Нежная и естественная», «Любимая», «Такая милая и родная», «Волшебно», «Очаровательная», «Лучшая», «Наше солнце», «Великолепная в любом виде», – комментировали фанаты звезды.

Позднее Наталия поделилась еще одним снимком, вызвавшим умиление среди ее подписчиков. На этой фотографии запечатлена собака звезды. «Русик и я», – написала Орейро, по-видимому, сообщив о кличке любимого питомца.

Ранее знаменитость поделилась клипом на композицию «Corazón Valiente». Видео на эту песню получилось очень смелым и интригующим. В нем Наталия в очередной раз доказывает, что ничуть не изменилась со времен премьеры «Дикого ангела». Ценители творчества звезды были в огромном восторге от ее новой работы.

Напомним, что не так давно известная латиноамериканская исполнительница и актриса в очередной раз навестила российских поклонников. Приезд Наталии Орейро стал сенсацией среди ее фанатов. Они долго готовились к выступлению звезды и оказали ей горячий прием. Стоит отметить, что сюрпризы для Орейро начались еще в аэропорту. Самые преданные ценители творчества звезды «Дикого ангела» караулили ее в «Пулково», чтобы первыми встретиться со знаменитостью и подарить ей памятные сувениры.

В связи с тем, что фанатов Наталии было слишком много, в публичном месте произошла давка. Каждый, кто приехал в аэропорт, хотел пообщаться со знаменитостью, сделать с ней селфи и лично вручить подарок. То же самое произошло, когда артистка приехала в Москву. Поклонники звезды латиноамериканских сериалов едва не разорвали Наталию на части.

Позднее в Сети появились отзывы поклонников артистки о тех встречах. Они критиковали тех, из-за кого звезда чуть не пострадала в давке. «Среди русского народа есть такой синдром как Наталия Орейро. Симптомы: потеря адекватности, бросание на объекта, бесчисленное щелканье затворов телефонов, чтобы сделать селфи, неконтролируемое поведение. Условный рефлекс – появление Наталии Орейро», – делилась одна из фанаток знаменитости.

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