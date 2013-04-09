Лондон в шоке: голая грудь модели бороздила улицы города

Над так называемым макияжемтрудилась Сара Этвелл, художница-специалист в сфере боди-арта и прочих рисований на теле живого человека, пишет Mport.ua.

На создание топа у Сары ушло два часа времени и много акварели, у Келии — 120 минут терпения. Но для последней это было только начало. Потом блонде предстояло провести сам эксперимент: отправиться голой на холодную лондонскую улицу — чтобы узнать, сколько зевак заметят, что верх у нее прикрыт тонким слоем зеленой краски.

Итог эксперимента: Келли намерзлась от души, а на ее идеально нарисованный топ обратили внимание всего 19 прохожих. Обидно. Особенно сексапильной британской блондинке.

А ведь Келли не в первый раз соглашается на такого рода эксперимент. Еще один — когда блондинка ходила в таких же идеально нарисованных джинсах. Тогда на нее обратили внимание и того меньше — несчастных 12 прохожих.

Фото смотрите ЗДЕСЬ!