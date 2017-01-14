Смотри: бабушка Натальи Водяновой произвела фурор в Сети

Многодетная мать Наталья Водянова прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко, прошедшего в рамках Недели моды в Париже. Интересно, что Водянову поддержали ее бабушка Лариса и дочь Нева.

Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с родственницами. "Бабунечка" – коротко подписала снимок Наталья.

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Многочисленные подписчики российской модели по достоинству оценили ее бабушку. "Очень похожи с бабушкой,одинаковый профиль, берегите и любите пока они с нами", "в профиль даже похожи!", " милота какая", "Уши одинаковые", "Такие душевные! Похожи очень! Бабушка красотка! И Невушка такая большая уже!!!!", "Вы так похожи!!! Жизнь иногда так странно проявляет свою магию. Возраста нет, только опыт, любовь и красота!" – так звучала лишь часть восторженных комментариев.

Отметим, что осенью прошлого года Водянова привозила к бабушке своих именитых подружек: продюсера Яну Рудковскую, модель Наталью Якимчик и дизайнера Ульяну Сергеенко.

Об этом также стало известно благодаря аккаунту Водяновой, куда модель выложила фото из бабушкиного дома. Родственница Натальи запечатлена с вышивкой на коленях.