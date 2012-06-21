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Тетя Виктора Цоя прозябает в нищете

Limon.ee
Limon.ee
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Женщина молит родственников о помощи. Она вынуждена спать на полу и жестко ограничивать себя в еде. Татьяна Цой продала квартиру ради сына, который страдает от алкоголизма. Тем не менее, близкие пенсионерки не торопятся с тем, чтобы ее поддержать.

Тетя известного музыканта Татьяна Цой вот уже четыре года скитается по баракам Алма-Аты и прозябает в нищете. Женщина продала единственное жилье по просьбе сына Владимира, который вложил деньги матери в бизнес. Однако дело мужчины прогорело, и Татьяна осталась ни с чем. Она умоляет Роберта Цоя, отца знаменитого музыканта, помочь ей в материальном плане, пишет Starhit.ru.

В студии программы «Говорим и показываем» женщина рассказала, что общалась с матерью легендарного артиста. Самого Виктора она видела только в детстве. По словам Татьяны, мальчик был замкнутым. Родственники Цоя очень бедно жили, пока он не стал звездой. Татьяна глубоко сожалеет о том, что Виктор рано ушел из жизни. 

«Мой сын – тренер  по тхэквондо. Он поклялся, что отработает и вернет деньги. Квартира, которую я продала, стояла 18 тысяч долларов», – рассказала героиня передачи. По словам женщины, ее наследник страдает от алкоголизма. Когда мужчина пьет, он начинает выплескивать свою агрессию на родных. Как-то раз Татьяна даже думала покончить жизнь самоубийством и забрать с собой наследника. «Сын довел. Нищета – это полбеды», – сказала Цой.

Затем в студии появился Роберт, отец знаменитого музыканта. Татьяна попросила прощения у него. Однако пожилой мужчина не был рад встрече с родственницей и объяснил, почему. 

«У меня была родная тетя – сестра моего отца. Всю жизнь она была бездетной. В свое время она удочерила Таню. Она мне вообще никто. Я не знаю, кто ей дал фамилию. Никогда не встречался с ней до этого, вижу ее в первый раз… Ей надо было давно позвонить мне и дать о себе знать. А вот теперь уже поздно. Я возмущен тем, что она пришла на передачу. Она меня опозорила», – сказал Роберт Максимович.

Эксперты программы выразили несогласие с точкой зрения пожилого мужчины. Они сказали, что Роберт Максимович не имеет права отказываться от двоюродной сестры, мотивируя это тем, что она ему неродная. 

Спустя какое-то время в дискуссии принял участие Михаил Цой, внук тети известного музыканта. По словам молодого человека, он живет с бабушкой после того, как его родители развелись. Михаил планирует работать тренером.

В свою очередь, Марина Хан, жена отца Виктора Цоя, поведала о том, что в их семье тоже не все гладко. Ранее Роберту Максимовичу сообщили о том, что у него рак. Мужчине потребовалась внушительная сумма на лечение. Он обратился к поклонникам сына и продал квартиру, чтобы оплатить медицинскую помощь. В данный момент родитель легенды рок-музыки ютится в скромной «однушке» на окраине Санкт-Петербурга. По словам Цоя, у него нет лишних денег.

Квартиру у Роберта Максимовича купил его другой сын Леонид, появившийся на свет после его измены супруге. Связаться с Александром, единственным сыном звезды рок-музыки, у него не получается. Роберт Максимович заявил, что именно он получает большую часть денег от продаж песен легендарного артиста.

В конце программы на связь вышла мама Михаила Цоя. Женщина заявила, что сын все это время жил с ней, и лишь недавно его забрала бабушка. «Они говорят, что у них все нормально. Когда сын приезжает, я даю ему деньги. Но Татьяне я помочь не могу. Вторая бабушка, моя мама, против того, чтобы у меня кто-то жил», – заявила она. 

В финале программы Роберт Цой заявил, что обещает помочь обнищавшей родственнице. Мужчина сообщил, что обязательно разберется в сложившейся ситуации. 

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