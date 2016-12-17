Ролик с поющим под гитару президентом России был опубликован на YouTube. Глава государства исполнил композицию Оскара Фельцмана "Четырнадцать минут до старта" (стихи – Владимир Войнович). Прямую трансляцию мероприятия вело издание Life.ru.
Видео: опубликовано видео поющего под гитару Путина
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета имение М.В. Ломоносова спел под гитару. Учащиеся по достоинству оценили вокальные данные главы государства.