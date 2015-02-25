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На Любовь Толкалину совершено нападение

Limon.ee
Limon.ee
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На бывшую возлюбленную режиссера Егора Кончаловского Любовь Толкалину совершено нападение. Известная актриса призналась, что испытала настоящее унижение, передает Дни.ру.

Разрыв Кончаловского и Толкалиной стал настоящей сенсацией для общественности. Режиссер и актриса, воспитывающие общую дочь, производили впечатление крепкой, счастливой пары. А оказалось, что они уже несколько лет как расстались и теперь просто дружат.

Любовь сообщила, что из-за шумихи вокруг краха ее отношений с Егором с ней на днях произошла неприятность. И хоть актриса постаралась отнестись к ситуации с юмором, все же пережить ей такое было непросто. Звезду подкараулили папарацци и, как на допросе ослепляя ее светом, стали мучить вопросами о личной жизни. Толкалина пожаловалась на журналистский произвол в Facebook.

"Ух ты! Ух ты! Это – настоящая слава, да? Любовь народа? Признание? Одна из сторон известности? Предел мечтаний? Бессмертие? – пытается найти объяснение случившемуся чрезмерно эмоциональная и суетливая актриса. – Выходим мы после блистательной лекции Наташи Колмановской из наших палат Мазепы в темноту и вдруг прямым беспощадным лучом яркий свет, ослепляет сразу, и начинается допрос: псевдо ласковый голос псевдо интеллигентной девушки, из темноты задает мне вопросы о личной жизни (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Нарушившую спокойствие Толкалиной корреспондентку интересовало, как Любовь пережила разрыв с Кончаловским. "Влюблена ли я, почему решила открыть это благотворительное пространство с бесплатной психологической помощью, наверное сама страдаю, если решила помогать другим, а свет калечит и ничего невозможно сделать, только закрыть глаза и хохотать во весь голос.... настоящее унижающее всех нападение..." – не без содрогания вспоминает актриса.

От таких вопросов она просто опешила. "Классно, думаю, и на такое способен человек, йуху! " а в каком вы сейчас состоянии, расскажите нашим зрителям, как вам удается держаться, как вам удается выглядеть так, далее, выбившись из сил последовал вопрос о моих творческих планах и ведь дождались конца репетиции и закрытия соборных ворот, наверное лезли потом через забор. Cовсем наверное негде денег взять на жизнь, если так их добывать приходится, детей кормить наверное надо... а потом этих детей лечить придется.... господи помилуй... Александр– Алексей Александр Снегирев прям писать литературу с живой натуры, жаль , видео не сняла, вот бы повеселила соц сети" – посыпает голову пеплом Толкалина.

Позже, уже в комментариях к своему крику души, актриса дала совет обидчице: "Вопрос о творческих планах должен был быть первым". По словам Толкалиной, репортеры ушли от нее несолоно хлебавши. "Стоило снять их на камеру эх! Телефон сел – машет кулаками после драки раздосадованная Любовь. – Комментариев они и не получили. Ответить на это не представлялось возможным".

Напомним, 2 января артистка сообщила в своем микроблоге о разрыве с Кончаловским. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь, подведя итоги 2016 года. Актриса и режиссер были вместе 20 лет. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хотя и имеют общего ребенка.

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