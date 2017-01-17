Красиво жить не запретишь! Эстонская светская львица хвастается роскошным отдыхом

Известная эстонская модель Трийн Тулев публикует в своем Instagram снимки с подругами, но не забывает и о живописных видах острова Самуй (Таиланд).
Смотрите фото!
Трийн Тулев решила взять пример с других эстонских знаменитостей и отправилась отдыхать в Азию. Теперь девушка развлекается на пляжах и у бассейна в компании подруг и наслаждается экзотическими коктейлями, пишет Elu24.
Известная эстонская модель Трийн Тулев публикует в своем Instagram снимки с подругами, но не забывает и о живописных видах острова Самуй (Таиланд).
Смотрите фото!
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