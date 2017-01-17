Красиво жить не запретишь! Эстонская светская львица хвастается роскошным отдыхом

Харьюский уездный суд признал Расмуса Весилоо виновным в избиении светской львицы и модели Трийн Тулев и осудил его на 9 месяцев условно с испытательным сроком три года.

На прошлых выходных свой день рождения в Таллинне отмечали сразу два клуба – KuKu и Prive. Счастливых гостей набралось и там, и там.

Галерея: светская львица Трийн Тулев уже вовсю зажигает с новым мужчиной?

В ночном клубе Prive в пятницу, 28 ноября, на вечеринке Boing Punk Tschak выступал диджей Len Faki, резидент берлинского клуба Berghain.

Галерея и видео: жертва домашнего насилия Трийн Тулев представила книгу о своей боли

Во вторник эстонская знаменитость светская львица Трийн Тулев представила общественности биографическую книгу под простым и лаконичным названием «Elus» («Жива»).

Избитая мужем Трийн Тулев издала книгу: ее написание спасло мне жизнь

В середине ноября выйдет книга светской львицы Трийн Тулев, которая стала жертвой насильника-мужа. Книга называется весьма коротко и лаконично: «Жива».

Психиатр отправил бы мужчину, избившего свою жену, на принудительное лечение

Напомним, что на этой неделе начался судебный процесс по делу об избиении светской львицы Трийн Тулев. Расмус Весилоо обвиняется в избиении своей беременной жены. Как выяснилось в ходе судебного заседания, у Весилоо диагностирован сомнамбулизм. То есть, обвиняемый Расмус Весилоо ходит во сне, не отдавая отчета своим действиям и поступкам.

Видео: Расмус Весилоо во время избиения своей беременной жены был без сознания?

Сегодня перед судом предстал Расмус Весилоо (30), который, согласно обвинениям светской львицы Трийн Тулев, обращался с ней недостойным образом.

Мужчина, обвиняемый в избиении беременной светской львицы Трийн Тулев, предстал перед судом

Сегодня перед судом предстал Расмус Весилоо, который, согласно обвинениям светской львицы Трийн Тулев, обращался с ней недостойным образом.

Шокирующее видео: светская львица Трийн Тулев стала жертвой жестоких издевательств во время беременности

Эстонская светская львица Трийн Тулев в передаче «Pealtnägija» на ETV впервые откровенно призналась, что ей пришлось пережить жестокие издевательства со стороны близкого человека.

Трийн Тулев: я видела диджеев из Эстонии, которые перед началом работы выпивают литр водки

Диджей Трийн Тулев предпочитает быть на Рождество и в Новый год с семьей, но эти праздники без выступлений не обходятся.

Светская львица Трийн Тулев предостерегает: в Таиланде могут плеснуть кислотой в лицо

Светская львица Трийн Тулев рассказала в передаче «Stereo» о том, что жизнь в Таиланде не так прекрасна, как может показаться.