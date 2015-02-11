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Стоит ли пробовать жесткий секс?

Limon.ee
Limon.ee
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Жесткий секс интересен многим, но сказать об этом открыто своим партнерам решаются не все. Доминирование и подчинение - это игра для тех, кто не получает удовлетворения от обычного секса. Одним из важных психологических факторов является потребность чувствовать себя желанным. Любой сексуально активный мужчина или женщина хотят исполнить задуманное.

Грубый секс для каждого будет разным. Границы дозволенного должны определяться партнерами до того, как они приступят к процессу. Иногда именно грубое поведение в постели способно разжечь потухшую искру страсти, пишут sex-news.ru.

Одним из важных правил является секс с тем, кому вы доверяете. Отсутствие комплексов перед партнером поможет расслабиться и получить массу удовольствия. Начинать такого рода сексуальные игры с незнакомцем будет сложно: переступить через внутренние рамки удается не всем.

Фантазии и сексуальные предпочтения лучше обсудить заранее. Женщины чаще всего имеют уже сложившийся сценарий, как бы они хотели заняться сексом в жесткой форме, и редко когда мужчины отказываются поучаствовать в процессе.

Для того чтобы получить удовольствие, не стоит спешить. Разогретое тело и возбуждающие ласки сделают процесс незабываемым.

Если жесткий секс понравился партнерам с первого раза, то стоит обсудить детали, что бы хотелось попробовать еще. Откровенное обсуждение всех нюансов процесса даст возможность избежать травм и болевых ощущений.

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