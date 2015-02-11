Стоит ли пробовать жесткий секс?

Грубый секс для каждого будет разным. Границы дозволенного должны определяться партнерами до того, как они приступят к процессу. Иногда именно грубое поведение в постели способно разжечь потухшую искру страсти, пишут sex-news.ru.

Одним из важных правил является секс с тем, кому вы доверяете. Отсутствие комплексов перед партнером поможет расслабиться и получить массу удовольствия. Начинать такого рода сексуальные игры с незнакомцем будет сложно: переступить через внутренние рамки удается не всем.

Фантазии и сексуальные предпочтения лучше обсудить заранее. Женщины чаще всего имеют уже сложившийся сценарий, как бы они хотели заняться сексом в жесткой форме, и редко когда мужчины отказываются поучаствовать в процессе.

Для того чтобы получить удовольствие, не стоит спешить. Разогретое тело и возбуждающие ласки сделают процесс незабываемым.

Если жесткий секс понравился партнерам с первого раза, то стоит обсудить детали, что бы хотелось попробовать еще. Откровенное обсуждение всех нюансов процесса даст возможность избежать травм и болевых ощущений.