Американские журналисты опозорились, приняв Ксению Собчак за певицу Мадонну

В этом журнале был опубликован фоторепортаж с Недели высокой моды в Париже об уличном стиле звезд. И в описании одной фотографии названы Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко. Но на этом снимке совсем не Мадонна, а Ксения Собчак. Но ее журналисты издания не знают, поэтому и приняли за Мадонну.