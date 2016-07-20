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Американские журналисты опозорились, приняв Ксению Собчак за певицу Мадонну

Limon.ee
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Журналисты американского издания «Harpers Bazaar» приняли российскую светскую львицу Ксению Собчак за мировую звезду, певицу Мадонну.

В этом журнале был опубликован фоторепортаж с Недели высокой моды в Париже об уличном стиле звезд. И в описании одной фотографии названы Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко. Но на этом снимке совсем не Мадонна, а Ксения Собчак. Но ее журналисты издания не знают, поэтому и приняли за Мадонну.

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