Выглядит как кукла! 67-летняя Алла Пугачева появилась на премьере фильма Бондарчука в мини (галерея)

В Москве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов последних лет — фантастического блокбастера "Притяжение". В столичном кинотеатре "Октябрь" картину представили режиссёр Фёдор Бондарчук и исполнители главных ролей — Александр Петров и Ирина Старшенбаум. К слову, у обоих актёров на безымянных пальцах сверкают обручальные кольца. Пока влюблённые получали поздравления с помолвкой, по красной дорожке прошлись Светлана Устинова с Ильей Стюартом, Равшана Куркова, Ксения Собчак с Максимом Виторганом, Елена Захарова, Александр Роднянский с женой Валерией, Резо Гигинеишвили и другие. К журналистам на пресс-вол Фёдор Бондарчук вышел под руку со своей невестой Паулиной Андреевой. Актриса предстала в блестящем платье свободного кроя. Поздравить режиссёра с премьерой пришли и члены его семьи — сын Сергей с женой Татианой.

Ekaterina Chesnokova/Sputnik/Scanpix

Посмотреть фильм про инопланетян пришла и Алла Пугачёва — без супруга, но в компании своего стилиста Алишера. 67-летняя певица продефилировала по холлу "Октября" в коротком платье-свитере и ботинках, из-под которых выглядывали высокие носки - на хипстерский манер.

По сюжету фильма "Притяжение", над столичным районом Чертаново сбивают неопознанный летающий объект, который, вероятно, имеет внеземное происхождение. Дальнейшие события сталкивают простых людей и инопланетян, происхождение которых окутано тайной.