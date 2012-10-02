Спорим, вы делаете все наоборот? Вот какие продукты можно хранить в холодильнике, а какие — нельзя

Овощи и фрукты нужно хранить отдельно друг от друга в бумажных пакетах. Бумага создаёт изоляцию и предотвращает гниение. Полиэтиленовые пакеты также можно использовать, но необходимо следить, чтобы продукты в них оставались сухими, пишет Маркетиум.

Один из самых популярных овощей — помидор — не любит холода. При низкой температуре он теряет вкус и аромат. А огурцам обязательно нужен холодильник, иначе они станут вялыми и мягкими.

Также холод не переносят: картофель, баклажаны, бананы, ананасы, гранаты, авокадо, лук и чеснок. Они в холодильнике быстрее портятся и меняют вкус.

Зелень рекомендуется промыть, просушить и поместить в холодильник. Удобным способом хранения зелени является размещение её в стеклянной банке с водой. Также зелень можно завернуть во влажную салфетку из ткани. Так она долгое время будет оставаться свежей.

Мясо и рыба может храниться в холодильнике не более двух дней. Если вы не планируете готовить их в ближайшее время, их следует заморозить. Замораживать нужно порционно, чтобы не приходилось размораживать и замораживать повторно.

Сыр обязательно должен дышать. Хранить его в полиэтиленовой плёнке категорически запрещается. Лучше всего использовать пергаментную бумагу, которая пропускает воздух и не даёт засохнуть.

Яйца можно не хранить в холодильнике, но только не более двух недель. Срок хранения яиц в холодильнике составляет около 3–4 недель. Размещать их необходимо тупым концом вверх в специальных упаковках или предусмотренных для них местах на дверце холодильника.

Масло сливочное может храниться в своей оригинальной упаковке, которая защищает его от света, воздуха и впитывания запахов от других продуктов. Также его можно положить в масленку с непрозрачной крышкой.

Подсолнечное и оливковое масло хранить в холодильнике не следует, там оно замерзает и густеет. Его рекомендуется держать в тёмном месте, подальше от лучей солнечного света. Льняному и кунжутному маслу наоборот — место в холодильнике, иначе оно быстро портится.

Хлеб некоторые хозяйки любят хранить в холодильнике. Этого делать нельзя, так как он быстрее черствеет.

Мед от холода кристаллизуется, теряет свою текстуру, вкус и полезные свойства. Его следует хранить при комнатной температуре.

Кофе нельзя хранить в холодильнике. Это отрицательно влияет на качество и вкус самого кофе. Также кофе своим сильным ароматом может изменить запах и других продуктов.

Неправильное хранение продуктов приводит к тому, что они быстрее портятся. Производители холодильников не зря придумали разные секции, каждая из которых имеет свой температурный режим и определенную циркуляцию воздуха. Используйте полки и секции по назначению, применяйте советы по хранению, и ваши продукты будут долгое время оставаться полезными и вкусными.