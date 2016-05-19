Восемь ленивых секс-поз, когда вы не хотите утруждаться

Змея

Эта поза обеспечивает давление на тазовую кость и не требует особых усилий. Лягте на живот, уткнувшись лицом в подушку, и пусть партнер скользит по вам сзади, пишет Soulpost.ru.

Перегиб

Обопритесь на одну из сторон кровати или дивана, расслабив свои руки. Угол вашего тела позволит более глубоко проникнуть в вас.

Сидячий секс

Пусть ваш партнер скрестит ноги, а вы садитесь на него сверху, обхватив ногами его талию. Вы можете совершать медленные движения, чтобы получить стимуляцию клитора в то время как он сделает за вас большую часть работы.

Захваченный миссионер

Лягте на спину и оберните ноги вокруг бедер вашего партнера, а руками обнимите его шею. Пусть он задаст темп сексу, в то время как вы насладитесь стимуляцией клитора.

Сексуальные ножницы

Лягте на спину и расставьте ноги, пусть ваш партнер сделает то же самое, проникая в вас сверху. Эта позиция оптимальна для двоих, потому что ни одному из вас не придется тратить много энергии.

Нижняя собачка

В то время как собачий стиль требует больших трудозатрат, эта поза позволит вам расслабиться. Лягте на живот, а под бедра положите пару подушек, пока ваш партнер входит сзади.

Спунинг

Лягте на бок, а ваш партнер пусть ляжет за вами и войдет в вас сзади. Эта поза хороша тем, что освобождает руки переднего партнера для самоудовлетворения, она также позволяет легко сменить угол проникновения, когда партнерша наклонит торс вниз.

Просто лежа

Шутки в сторону. Это одна из поз, когда вы смертельно устали. Вы можете просто лечь на спину и наслаждаться сексом.