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Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style

Limon.ee
Limon.ee

В пятницу, 20 января, в ночном клубе PRIVÉ (Харью, 6, Таллинн) состоялась самая яркая русская вечеринка города - BAILE-bon RUSSIAN STYLE.

BAILE-bon RUSSIAN STYLE - это фейерверк красок, зажигательных ритмов и открытых чувств!

Всю ночь DJ Bell радовал гостей самой популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, развеселив гостей вечеринки так, что праздник продолжался до утра! Невероятный фейерверк эмоций взорвал танцпол!

Воздушные шарики и праздничный торт по случаю шестого дня рождения вечеринки добавили яркости и создали праздничную атмосферу!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Эквадор) в своем красочном интерактивном шоу провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 17 марта в ночном клубе PRIVÉ.

Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee  Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!

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Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
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