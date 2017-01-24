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Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции

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Звезда фильма Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Василий Степанов нуждается в деньгах на лечение. Родные обездвиженного актера, сломавшего позвоночник, просят россиян о помощи.

Артист больше месяца прикован к больничной койке. В клинике он отпраздновал свой 31-день рождения. Несчастье с Василием произошло в середине декабря. Степанов вместе с друзьями возвращался домой из магазина, около подъезда он поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог. Актер пролежал на обледенелом бетоне до тех пор, пока за ним не приехала скорая помощь.

Врачи обнаружили у красавца компрессионный перелом двух позвонков и трещину в тазобедренной кости. Долгое время специалисты затруднялись сказать, сможет ли Степанов снова встать на ноги. Репортеры связались с младшим братом Василия Максимом и узнали, как себя чувствует пострадавший.

"Мы сами не понимаем – как можно так упасть… Но врачи уже дали утешительный прогноз, брат будет ходить. А вот реабилитационный период, скорее всего, будет долгим, от трех до шести месяцев. И мы, конечно, будем благодарны любой финансовой поддержке", – сказал Максим.

Брат звезды не знает, как скоро Степанов сможет вернуться к работе. "Сможет, если надо будет, сыграть роль калеки..." – с горчеью обронил молодой человек. Он добавил, что в обозримом будущем Василий будет проходить реабилитацию, а потом ему еще долго придется носить корсет, пока спина окончательно не придет в порядок.

Сейчас актеру нужны деньги на лекарства и оплату услуг медсестры, сообщает сайт "Комсомольская правда". Родные регулярно навещают Василия, но сами находятся в стесненных материальных обстоятельствах, потому что на них до сих пор висит долг за лечение Степанова от депрессии.

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