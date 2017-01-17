Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Ольга Серябкина, которая уже семь лет работает в группе Serebro, на своей странице в Instagram опубликовала полный драматизма пост: "Утром проснулась и не могла пошевелится... Защемило мышцу или нерв на спине. Это очень неприятно и, главное, вся деятельность становится мучительно болезненной". "Лапуси, посоветуйте какой нить экспресс-метод", – обратилась она с мольбой к поклонникам.

А те ей советовали пойти на массаж, сделать местную блокаду, принять обезболивающие пилюли, нанести мази и лечь на ортопедическую кровать. Но врачи при этом считают, что самолечением заниматься не стоит – в обязательном порядке нужно обратиться за квалифицированной помощью, потому что защемленный нерв может нехорошо "аукнуться" в будущем. Медик пропишет иглоукалывание, мануальную терапию и физиолечение. Когда внешние методы воздействия недостаточно эффективны, прибегают к помощи хирургов.

О Серябкиной говорят, что у нее есть еще одна проблема – больше психологическая. Якобы певица страдает педиофобией – боязнью кукол. Люди с таким тревожным симптомом, которые находятся возле куклы, как правило, чувствуют дрожь, повышенное сердцебиение, неспособность говорить или думать ясно, что может вызвать панику, страх, одышку, плачь и тошноту. В худшем случае у человека возникает чувство безумия, потеря контроля или гнев, учащенное сердцебиение, ощущение оторванности от реальности или панический приступ страха.