Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Певица просит помощи у поклонников. Она мучается от защемления нерва.

Ольга Серябкина, которая уже семь лет работает в группе Serebro, на своей странице в Instagram опубликовала полный драматизма пост: "Утром проснулась и не могла пошевелится... Защемило мышцу или нерв на спине. Это очень неприятно и, главное, вся деятельность становится мучительно болезненной". "Лапуси, посоветуйте какой нить экспресс-метод", – обратилась она с мольбой к поклонникам.

А те ей советовали пойти на массаж, сделать местную блокаду, принять обезболивающие пилюли, нанести мази и лечь на ортопедическую кровать. Но врачи при этом считают, что самолечением заниматься не стоит – в обязательном порядке нужно обратиться за квалифицированной помощью, потому что защемленный нерв может нехорошо "аукнуться" в будущем. Медик пропишет иглоукалывание, мануальную терапию и физиолечение. Когда внешние методы воздействия недостаточно эффективны, прибегают к помощи хирургов.

О Серябкиной говорят, что у нее есть еще одна проблема – больше психологическая. Якобы певица страдает педиофобией – боязнью кукол. Люди с таким тревожным симптомом, которые находятся возле куклы, как правило, чувствуют дрожь, повышенное сердцебиение, неспособность говорить или думать ясно, что может вызвать панику, страх, одышку, плачь и тошноту. В худшем случае у человека возникает чувство безумия, потеря контроля или гнев, учащенное сердцебиение, ощущение оторванности от реальности или панический приступ страха.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАМольбаольгапомощь
Смотри!
Смотри!
Смотри!
СМОТРИ!
смотри!
Смотри!
смотри!
party!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:09
Галерея: я бы очень хотел узнать, чем в реальной жизни занимаются эти сногсшибательные красотки с таллиннской вечеринки Baile-Bon Russian Style
16:53
Родные звезды фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров» просят о помощи: актер срочно нуждается в операции
16:30
Исполнитель хита «Эти глаза напротив» оказался наркоманом
16:07
Ольга Серябкина молит о помощи: страдающей педиофобией участнице Serebro больно двигаться
15:50
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
15:35
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
15:05
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
14:48
Мужу Королевой люто завидуют миллионеры
14:32
Пять способов прийти в себя после тяжелого разрыва
14:13
Смотри: набравшую 15 килограммов Глюкоzу заподозрили в беременности
13:57
Ксения Собчак бросила сына ради Недели моды в Париже (1)
13:40
Ирина Дубцова сходила в сауну с экс-любовником (2)
13:20
Когда головокружение становится опасным: восемь симптомов, о которых вам следует знать
12:57
Участница детского «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии
12:45
Всё могут короли: Киркоров перевез детей в особняк за 12 миллионов долларов
12:26
Марат Башаров рассказал о страшной болезни
12:07
Невозможно оторваться: самая популярная белка Эстонии продолжает завоевывать социальные сети
11:48
Актриса Марина Александрова поразила поклонников: в 34 года она выглядит на 18! (фото)
11:31
Роскошная свадьба в семье российского олигарха: Собчак в качестве тамады и платье по цене трехкомнатной квартиры
11:15
Елена Проклова откровенно рассказала о конфликте с дочерью
Все новости
KrasotkaЦеликом
Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Шесть вещей, которые делают женщину моложе

Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Манеры поведения женщин, которые бесят мужчин

Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

Папа устроил для дочки виртуальный тур по кукольному домику

17:06
Диетолог рассказал, как легче отучиться есть сладкое
16:16
Бабушка не любит внука. Как быть?
15:50
Тяжелый ПМС связали с кошачьим паразитом
15:42
Зачем покупать? Делаем сами особенно хрустящие мюсли
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?
Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)
Замечал ли ты когда-нибудь на ушах своей кошки эти кармашки? Они выполняют очень важную функцию!
Смотри: набравшую 15 килограммов Глюкоzу заподозрили в беременности
Мужу Королевой люто завидуют миллионеры
Топ комментариев
До мурашек! Эстонка бродила по заброшенным местам и пела песню Цоя «Звезда по имени Солнце»(3)
Знакомьтесь: мужчина с самым длинным членом в мире! (фото)(3)
Президент Керсти Кальюлайд делит свой уютный дом в Нымме с телохранителями?(3)
Слишком высокое искусство: то, что творилось в Tallinn Art Space, привело нас в замешательство(2)
Аттракцион неслыханной щедрости! Парень из Эстонии ищет человека, кто с ним бесплатно поедет в Египет в отель 5 звезд, всё включено(2)
CмотриЦеликом
Невозможно оторваться: самая популярная белка Эстонии продолжает завоевывать социальные сети

Невозможно оторваться: самая популярная белка Эстонии продолжает завоевывать социальные сети

Видео: абсолютно голая женщина угнала у полицейского служебную машину

Видео: абсолютно голая женщина угнала у полицейского служебную машину

Инаугурация Дональда Трампа: обратили внимание, в каком необычном платье была жена 45-го президента США?

Инаугурация Дональда Трампа: обратили внимание, в каком необычном платье была жена 45-го президента США?

19. янв
Дрю Бэрримор стала зомби: опубликовано до смешного страшное видео
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаалла пугачевавидеогороскопдочьженщинажизньзвездыздоровьеинтересноинтимксения собчаклюбовьмужчинаольга бузоваотношенияпевицапугачевароссиясексскандалсмертьсмотриталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees