Свершилось! Певица Нюша выходит замуж (фото)

Избранником артистки стал Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта.
Певица опубликовала фото с помолвочным кольцом. "Невеста я", – подписала кадр Нюша.
Певица Нюша поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 26-летняя исполнительница выходит замуж.
Избранником артистки стал Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта.
Певица опубликовала фото с помолвочным кольцом. "Невеста я", – подписала кадр Нюша.
Певица Нюша поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 26-летняя исполнительница выходит замуж.
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