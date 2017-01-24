Что в коробочке: хотите знать, что Меланья Трамп подарила Мишель Обаме?

Cемейные пары встретили друг дружку с улыбкой, обменялись поцелуями и рукопожатиями.

Фото: Sipa USA/Scanpix

Дело в том, что Мелания преподнесла Мишель подарок в упаковке от ювелирного бренда Tiffany & Co. Когда Мишель взяла презент в руки, то растерялась, поскольку не знала, куда его деть.

Фото: Sipa USA/Scanpix

Барак Обама и его супруга Мишель встретили чету Трампов на крыльце Белого дома. Прежний хозяин Белого дома взял коробку из рук супруги и занес ее внутрь, после чего четверка смогла-таки начать позировать для фото.