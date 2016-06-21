Пять способов прийти в себя после тяжелого разрыва

Люди по-разному реагируют на разрыв в отношениях: одни закрываются в себе, другие пускаются во все тяжкие, третьи уходят с головой в работу и так далее. Способов пережить боль от расставания существует множество, но далеко не все действительно могут помочь человеку справиться с бедой, пишет Ridus.ru.

Издание Independent приводит советы нью-йоркских психологов Карена Вайнштейна и Майкла Зентмана, которые точно помогут восстановлению целостной личности после сердечной травмы. Они не утверждают, что их слова — единственное средство, но за годы практики эксперты имели возможность составить общее представление о том, как помочь людям в такой ситуации. Всего психологи назвали пять способов.

1. Разбейте розовые очки

Размышляйте о том, что в ваших отношениях было не все плохо, но и не все хорошо, предлагает доктор Вайнштейн. Выступайте против общей тенденции идеализировать отношения. Часто люди вспоминают и сосредотачиваются только на прекрасных аспектах взаимоотношений, но это лишь усложняет принятие того факта, что все кончено. По словам психологов, концентрация исключительно на хороших воспоминаниях является эквивалентом стадии «отрицания» в проблеме.

Одним из способов «разбить розовые очки» может стать составление списка вещей, которыми вы были недовольны по время отношений. В итоге это поможет понять, что расставание было к лучшему.

2. Выговоритесь

Лучшее, что можно сделать — поговорить о своих чувствах с кем-то близким, отмечает доктор Зентман. Закажите напитки и хороший ужин и пригласите на встречу близкого друга, который будет готов выслушать вас. А возможно, он будет говорить сам, чтобы вы не оставались наедине со своими мрачными мыслями.

3. Сопротивляйтесь импульсивным поступкам

Доктор Вайнштейн рекомендует выявить свои импульсивные, темные или злые чувства, но предостерегает не следовать им. Это своеобразное «отыгрывание» может включать в себя такие поступки, как чрезмерное увлечение алкоголем, переедание, беспорядочный секс, приступы шопоголизма, одержимые переписки с бывшим (или бывшей) или даже преследование.

Кажется, что такой уход в отрыв обязательно поможет исцелиться, но психологи говорят, что вы должны ждать и не поддаваться подобным порывам. Не рекомендуется даже кардинальная смена имиджа, даже если это смелая прическа или татуировка. У вас появится время привести себя в новый вид, когда вы почувствуете себя стабильно.

4. Заведите личный дневник

Для некоторых людей ведение личных записей может оказаться полезным, считает доктор Зентман. Речь идет именно о личных записях в тетради, а не публикации их в соцсетях. Потому что обнажение своих чувств в Сети зачастую лишь усугубляет ситуацию. «Человек может почувствовать себя хорошо, зная, что куча людей вслед за ним осуждает его бывшую (или бывшего), но в долгосрочной перспективе это не будет способствовать исцелению», — отмечает эксперт.

5. Хорошенько изучите себя

Речь идет о том, чтобы обратиться за помощью к профессиональному психологу, который поможет вам использовать разрыв как возможность узнать себя. В будущем это отразится на выборе партнера, который, возможно, будет лучше соответствовать вашему внутреннему миру, так что ваши новые отношения продлятся долгие годы.