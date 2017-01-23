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Смотри: набравшую 15 килограммов Глюкоzу заподозрили в беременности

Limon.ee
Limon.ee
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Набравшую 15 килограммов Глюк`Ozу заподозрили в беременности. Популярная певица призналась, что сильно располнела на отдыхе, и показала фото в новом весе, передает Дни.ру.

Наталья Чистякова-Ионова является настоящей мастерицей по части самопиара. Вот уже много лет она регулярно выходит в свет практически голой, и акулы пера не устают со смаком описывать ее прозрачные и полупрозрачные наряды.

Примечательно, что, вдоволь наснимавшись в бикини на солнечном курорте, Глюк`Ozа внезапно решила одеться и предстала перед армией поклонников в Instagram в непривычном виде.

Симпатичная блондинка позирует в теплой кофте с капюшоном и пальто. Вероятно, исполнительница сильно мерзнет в Лос-Анджелесе, куда отправилась сразу после каникул во Вьетнаме.

 "Я в LA, – сообщила о своем местонахождении Чистякова-Ионова. По словам артистки, за несколько дней она успела не просто набрать лишний вес, а даже растолстеть. "И уже поправилась килограмм на 15 как я вам в новом весе?" – спросила у своих почитателей певица.

Комментаторы не поверили словам звезды. "Так и не скажешь", "На вид как и раньше худая....",  "может на 1,5 кг?", "Не верю",  "Не видать что то...нука скинь наряд)", – подстрекают Наталью на очередное обнажение хитрые сетевые эротоманы.

Другие принялись утешать "толстушку Глюк`Ozу". "Ну если разденешься, скинешь киллограм несколько", "Так намного лучше!...Пока толстый сохнет, худой сдохнет!", "Зато в наши московские морозы теперь будет не холодно", – поддержали исполнительницу в беде неравнодушные.

Ну а остальные подписчики предположили, что певица, у которой подрастают две лапочки-дочки, таким необычным способом намекнула на свое интересное положение. "Молодец) что ты беременна) поздравляю)", "Если 15, тогда Вы в положении!!!", "Отлично! Желаю родить сыночка!", – порадовались за Глюк`Ozу пользователи интернета.

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