«Субботнее утро. Я трезвее, чем когда либо раньше, как у вас дела? Новое начало Blõust. Встретимся на EMA! #3daydetox», - подписал фото артист.
Эстонские журналисты тут же сравнили рэпера с футболистом и моделью Дэвидом Бекхэмом.
Смотрите фото!
Эстонский рэпер Андрус Эльбинг, он же Beebilõust, опубликовал в Instagram фото, на котором он без футболки.
«Субботнее утро. Я трезвее, чем когда либо раньше, как у вас дела? Новое начало Blõust. Встретимся на EMA! #3daydetox», - подписал фото артист.
Эстонские журналисты тут же сравнили рэпера с футболистом и моделью Дэвидом Бекхэмом.
Смотрите фото!
Кажется, он этому совсем не рад...
Добавлено видео!
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Успейте наесться!
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