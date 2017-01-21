«Субботнее утро. Я трезвее, чем когда либо раньше, как у вас дела? Новое начало Blõust. Встретимся на EMA! #3daydetox», - подписал фото артист.

Эстонские журналисты тут же сравнили рэпера с футболистом и моделью Дэвидом Бекхэмом.

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