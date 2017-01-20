Лена Летучая разбила лицо во время отдыха (видео)

По словам ведущей и продюсера шоу "Ревизорро", произошел несчастный случай. Катаясь на серфинге, Летучая не удержалась на доске и упала, и вся сила удара пришлась на лицо. На лице сразу появился сильный отек. Елена опасалась, что через некоторое время появится огромный синяк.

Подписчики телеведущей комментирую: "Вот тебе и каникулы", сочувствую: "Кошмар! А ведь лицо — ваш рабочий инструмент. Держитесь и мажьте мазями", "Я в шоке, вы такая боевая! Терпите всё с улыбкой на лице".

Видео происшествия Лена Летучая опубликовала в соцсети Instagram.