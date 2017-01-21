Платон уже совсем взрослый: Дмитрий Шепелев отправился с сыном в горы (фото)

На этот раз они отправились на горнолыжный курорт. В своем микроблоге Дмитрий Шепелев опубликовал фото, на котором он запечатлен вместе с сыном. Согласно подписи под фото, маленький Платон с отцом покорили вершину высотой 3000 метров. Это очень хороший результат для мальчика, который впервые побывал на горной вершине. Дмитрий и Платон отметили свой успех, выпив по стакану горячего шоколада, пишет 7d.org.ua.

A photo posted by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Jan 21, 2017 at 11:22am PST