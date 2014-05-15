По словам Грановской, до начала работы в музыкальном коллективе она не занималась вокалом, однако танцевала с детства. Надежда училась в педагогическом университете в городе Хмельницком и решила попытать своего счастья на кастинге. Она предоставила откровенную фотосессию и видео, на котором был запечатлен ее танец под одну из песен. Продюсерам Надежда понравилась сразу, поскольку в их представлении брюнетка полностью соответствовала названию группы, пишет 7d.org.ua.
Надежда Грановская разоткровенничалась о том, почему ее взяли в «ВИА-Гру»
22. Январь 2017 16:16
:
Надежда Грановская призналась, что ее взяли в «ВИА-Гру» благодаря откровенной фотосессии. Внешность претендентки так понравилась продюсеру, что тот не обратил внимания на ее вокальные данные.