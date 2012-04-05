Мадонна нецензурно обругала Трампа в прямом эфире

По словам поп-дивы, инаугурация Трампа выглядела ужасающе. Она отметила, что субботние марши — это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство.

Стало известно, что телеканал приостановил прямую трансляцию речи Мадонны из-за ее резких высказываний, однако, как сообщают западные СМИ, целиком выступление певицы можно было увидеть на кабельных каналах.

Ранее сообщалось, что во всем мире в субботу прошли акции протеста, в которых участвовали тысячи женщин, против вступления в должность президента США Дональда Трампа.