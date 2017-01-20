20 января у Ирины Аллегровой был день рождения. Ей исполнилось 65 лет. Алла Пугачева в своем Инстаграме решила поздравить певицу. Она опубликовал старый снимок с певицей и в подписи к нему сказала, что юбилярша с годами только краше. Подписчики Аллы Пугачевой поддержали ее мнение по поводу молодой внешности Ирины Аллегровой.
Алла Пугачева высказалась по поводу внешности Ирины Аллегровой (фото)
21. Январь 2017 15:21
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Легендарная певица Алла Пугачева известна своим критическим взглядом на вещи. В своем микроблоге она решилась высказаться о внешности исполнительницы Ирины Аллегровой, передает 7d.org.ua.