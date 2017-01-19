Смотри и завидуй: эстонская певица на отдыхе показала аппетитную фигуру

На отдыхе Мэрилин наслаждается изысканными коктейлями и, конечно, не забывает нежиться на солнышке.
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Эстонская певица Мэрилин Уускюла спряталась от холодов на солнечных Филиппинах и радует своих поклонников свежими кадрами, пишет Elu24.
На отдыхе Мэрилин наслаждается изысканными коктейлями и, конечно, не забывает нежиться на солнышке.
Смотрите фото!
Кажется, он этому совсем не рад...
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Бразильская певица Лоалва Браз, ставшая известной после исполнения в 1989 году хита "Ламбада", найдена мертвой в Рио-де– Жанейро.
Успейте наесться!
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