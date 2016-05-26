Почему в самолете запрещено курить: пять секретов от сотрудников авиакомпаний, о которых не догадываются пассажиры

Для чего нужны поручни рядом с дверью внутри самолета

Они предназначены прежде всего для бортпроводников на случай паники на борту. Когда стюардесса готовит дверь для экстренной эвакуации пассажиров, паникующие люди могут нечаянно сбить ее с ног или даже вытолкнуть из самолета. Поручни помогут стюардессе удержаться от падения.

Капитан и второй пилот получают разное питание

Если вдруг кто-то из них отравится и не сможет управлять самолетом, тогда его обязанности возьмет на себя другой пилот. Однако это правило действует не во всех авиакомпаниях.

Почему на самом деле нельзя курить на борту самолета

Считается, что запрет на курение был введен по таким очевидным причинам, как опасность возникновения пожара и вред от пассивного курения. Но первая причина вызывает некоторые сомнения, ведь раньше курение было разрешено и пожаров из-за этого не возникало. На самом деле главная причина запрета — экономическая. Воздух в самолете постоянно циркулирует, проходя через фильтры, а копоть и смолы быстрее приводят к их изнашиванию.

Семь основных причин, почему багаж теряется

Багаж решили проверить дополнительно и в результате не успели вовремя загрузить его в самолет.

Кто-то из персонала — чаще всего это случается с новыми сотрудниками — загрузил чемодан не в ту тележку, и в результате он попал не туда, куда нужно.

Сотрудник авиакомпании по ошибке прикрепил на багаж неправильную наклейку.

Пассажир не удалил с багажа старые наклейки и бирки, что привело к путанице.

Чемодан застрял на ленте транспортера или он отправил его не в том направлении — такое может произойти во время стыковочных рейсов.

Чемодан выпал из тележки по пути к самолету, и никто этого не заметил. Впрочем, это случается нечасто.

В системе распознавания багажа возник сбой или бирка потерялась. Поэтому сотрудники советуют оставлять имя и контактную информацию на видном месте снаружи или хотя бы внутри чемодана.

Вы не пожалеете, если будете вежливы

Стюардессы признаются, что чем сердечнее вы к ним обращаетесь, тем больше они готовы для вас сделать. Не хватило говядины? Попросите вежливо, и вам могут принести филе миньон из первого класса. Достался шумный сосед? Вам обязательно постараются найти другое место, если вы спокойно объясните ситуацию. Хотите узнать результат футбольного матча, но в полете нет такой возможности? Стюардесса вполне может узнать его для вас, если вы ей понравились. А вот скандалистам едва ли окажут услуги больше положенного минимума.