Смотри: попавший в Сеть снимок со свадьбы Пелагеи произвел фурор

Пелагея и хоккеист Иван Телегин устроили закрытую свадьбу, куда пригласили только самых близких. Торжество прошло 16 июня, но известно о нем стало только 23 числа.

Зарегистрировали отношения Пелагея и Иван в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Затем молодожены отправились в ресторан на Рублевке, где и состоялся банкет. На бракосочетании присутствовали только родители, самые близкие друзья, а также несколько коллег Ивана по хоккейной команде. Говорят, торжество оказалось скоропалительным из-за беременности певицы.

И вот, спустя больше чем полгода, в интернет попало фото, на котором запечатлены жених и невеста. Пелагея для ЗАГСа выбрала обтягивающее белое платье с прозрачными вставками на боках. Нежный, утонченный образ завершила длинная фата. "Похожа на принцессу из сказки", "Красивые какие", – пришли в восторг пользователи Сети.

A photo posted by фан-страничка создана:11.10.15 (@polya_polina_dima) on Jan 20, 2017 at 6:57am PST

Примечательно, что первый официальный снимок со свадьбы скрытных влюбленных слил кто-то из их близкого окружения. Фото поцелуя молодоженов было опубликовано на фан-страничке Пелагеи. И только потом снимок растиражировали СМИ.

Как писали Dni.Ru, в последнее время о личной жизни Пелагеи известно крайне мало. После того, как певица летом вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, артистка исчезла из поля зрения журналистов и фанатов. Именно тогда появилась информация, будто Пелагея ждет ребенка и поэтому прячется от любопытных глаз.