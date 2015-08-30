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Знакомьтесь: мужчина с самым длинным членом в мире! (фото)

Limon.ee
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Мужчина с самым большим в мире половым членом отказался его сокращать — несмотря на то, что он не может заниматься сексом, пишет Lifter.

Роберто Эскивель Кабрера, 54, из города Сальтильо (Мексика) является обладателем пениса длиной 48 сантиметров. Он прославился в 2015 году, когда в интернете распространилось видео, где он взвешивает свой колоссальный прибор, чтобы доказать его подлинность.

Его полуметровый пенис побил рекорд, ранее принадлежавший американскому актеру Джоне Фэлкону, чей пенис имел длину 24 см в неэрегированном состоянии и 34 см — в эрегированном.

Роберто Кабрера говорит: «Я знаменит, потому что у меня самый большой в мире член. Я доволен своим членом, я знаю, что больше ни у кого нет такого размера. Я хотел бы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, но они не признают этот рекорд».

Несмотря на его гордость, медики призывают Роберто укоротить пенис.

Д-р Хесус Давид Саласар Гонсалес говорит: «Мы ему говорили: “Роберто, для вас будет лучше, если врачи придадут вашему члену нормальную форму, чтобы вам было не больно, чтобы вы могли вступать в сексуальные отношения, чтобы вы могли иметь детей”.

Но он не согласен, он хочет иметь самый большой в мире член».

Д-р Гонсалес поясняет: «В латиноамериканской культуре чем больше у тебя член, тем ты больше мачо. Это делает его не таким, как все, он чувствует себя особенным».

Недавно врачи тщательно обследовали пенис Кабреры и подтвердили, что большую часть его почти полуметрового органа составляет крайняя плоть.

Рентгенолог Хесус Пабло Гилмор говорит: «Томография показала, что у него огромная крайняя плоть, почти до колена».

Почему же у Роберто Кабреры такой большой член?

54-летний мужчина приложил много усилий к тому, чтобы увеличить своё мужское достоинство. Будучи подростком, Роберто растягивал пенис с помощью гирек. Он оборачивал член специальными обручами, которые растягивают кожу и приводят к тому, что пенис растет вширь и в длину. Сам по себе огромный размер члена Роберто регулярно приводит к проблемам со здоровьем. У него часто бывают мочеполовые инфекции, потому что моча задерживается в крайней плоти, и ему приходится оборачивать член бинтами, чтобы он не натирался. Кроме того, ему приходится подкладывать отдельную подушечку под пенис, чтобы выспаться ночью.

Активная половая жизнь Роберто также недоступна, поскольку его орган слишком широк для секса. Он не в состоянии даже пользоваться презервативами. Роберто прожил какое-то время в Америке, где дважды пытался заняться сексом. Первая женщина отказалась, как только увидела его член, а второй было слишком больно, поэтому пришлось прервать половой акт.

Роберто говорит, что у него «инвалидность», из-за которой он не может работать и вынужден питаться в благотворительных организациях: «Я не могу носить форму, я не могу становиться на колени. Я не могу бегать, поэтому никто не хочет брать меня на работу. Они обещают перезвонить, но никогда не звонят».

По словам Роберто, власти сначала отказывались признать его инвалидом, но теперь согласились: «Раз в 4 месяца мне платят пособие, но этого недостаточно. Каждый день мне приходится стоять в очереди за бесплатной едой».

В Америке Роберто был осуждён за непристойное поведение: он выставил свой член на обозрение двух несовершеннолетних девочек. В итоге он был вынужден покинуть США в 2001 году, но всё ещё хочет вернуться.

Роберто говорит, что его мечта — переехать в США, сделать карьеру порнозвезды и остаться там навсегда.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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