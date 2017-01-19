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Фото Светланы Лободы без макияжа вызвало восторг фанатов

Limon.ee
Limon.ee
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Как и многие российские знаменитости, Светлана Лобода решила отправиться в теплые края, чтобы восстановиться после тяжелого рабочего периода. Артистка улетела в Доминикану вместе с дочкой Евой и мамой, пишет СтарХит.

На отдыхе певица много гуляет, купается в океане и играет с маленькой наследницей. Лобода не раз признавалась, что все свое свободное время старается посвящать ребенку. Во время гастролей звездная мама очень скучает по малышке.

В отпуске Лобода предпочитает носить удобную одежду, оставив в Москве декольтированные платья и каблуки. Певица облачилась в эффектные купальники, которые подчеркивают ее стройную фигуру. В своем микроблоге Светлана не стесняется выкладывать снимки без укладки и макияжа. Фанаты любят певицу любой. 

«Шикарная», «Идеальная», «Безумно красивая», «Чистый, светлый человек», - пишут поклонники артистки.

Даже во время отдыха на пляже Лобода старается заниматься развитием Евы. «Идем к океану, будем учить стихотворение для мамы, поэтому Ева не очень довольна», - подписала снимок с дочкой звезда. Фолловеры отметили, что малышка уже очень подросла. 

Несмотря на то, что Светлана не общается с отцом Евы Андреем Царем, она не запрещает ему видеть дочь. Как говорили знакомые артистки, у пары возникли проблемы по работе, так как они оба занимались созданием концертных номеров.

«Я решила, что мои личные отношения не должны сказаться на ребенке, и дочь даже никогда не спрашивает, почему папа не живет с нами», - призналась Лобода в одном из интервью.

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