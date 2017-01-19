Фото Светланы Лободы без макияжа вызвало восторг фанатов

На отдыхе певица много гуляет, купается в океане и играет с маленькой наследницей. Лобода не раз признавалась, что все свое свободное время старается посвящать ребенку. Во время гастролей звездная мама очень скучает по малышке.

В отпуске Лобода предпочитает носить удобную одежду, оставив в Москве декольтированные платья и каблуки. Певица облачилась в эффектные купальники, которые подчеркивают ее стройную фигуру. В своем микроблоге Светлана не стесняется выкладывать снимки без укладки и макияжа. Фанаты любят певицу любой.

«Шикарная», «Идеальная», «Безумно красивая», «Чистый, светлый человек», - пишут поклонники артистки.

Даже во время отдыха на пляже Лобода старается заниматься развитием Евы. «Идем к океану, будем учить стихотворение для мамы, поэтому Ева не очень довольна», - подписала снимок с дочкой звезда. Фолловеры отметили, что малышка уже очень подросла.

Несмотря на то, что Светлана не общается с отцом Евы Андреем Царем, она не запрещает ему видеть дочь. Как говорили знакомые артистки, у пары возникли проблемы по работе, так как они оба занимались созданием концертных номеров.

«Я решила, что мои личные отношения не должны сказаться на ребенке, и дочь даже никогда не спрашивает, почему папа не живет с нами», - призналась Лобода в одном из интервью.