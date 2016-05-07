А вам повезло в браке? Вот самый честный рейтинг жен по знаку Зодиака!

12. Скорпион

Женщина-Скорпион может одновременно проявлять женский характер и показывать волевые качества. Ей бы тратить свою энергию за пределами дома — и желательно в мирных целях, пишет Lifter.

Женщины такого типа наделены особым чутьём и интуицией. Скорпион инстинктивно знает, кто её избранник, и выбирает себе мужчину сама.

Кроме того, Скорпионы ревнивы до безумия! Женщина-Скорпион желает всецело принадлежать мужчине и одновременно повелевать им.

11. Рыбы

Рыбы — самые лучшие актрисы. Во многом это объясняется послушанием, внушаемостью, пластичной психикой и глубокой эмоциональностью.

Это нежное сердце: много чувств, мало логики. Женщина-Рыбы больше доверяет своему подсознанию и сердцу, чем доводам рассудка. Это существо эфемерное, неземное и привлекательное.

Женщина-Рыба влюбчива и частенько идёт на жертвы ради любимого человека.

10. Лев

Женщина-Лев хорошо понимает разницу между любовью, сексом и браком. Она готова сразу устанавливать с мужчиной партнёрские отношения и предъявляет к мужскому племени высокие требования.

Женщина-Лев и сама не собирается уступать без боя первого места в социальных состязаниях с мужчинами, портя им изрядное количество крови и нервов. Добившись желаемого, женщина-Лев успокаивается.

Женщина-Лев любит находиться в центре внимания или на руководящей должности. Она достаточно прагматична, реалистична, энергична и тщеславна.

9. Стрелец

Женщина-Стрелец обожает развлечения, застолья, походы, танцы, подвижные виды спорта. Она любит общество, но не любит других женщин.

Она в общем-то и не скрывает, что хотела бы родиться мужчиной. Во всяком случае, будет держать себя с мужчинами на равных.

Женщина-Стрелец не склонна связывать себя обязательствами и налагать на себя ответственность. Она останется с мужчиной, если будет знать, что может уйти от него в любую минуту.

8. Близнецы

У женщин-Близнецов женское сердце, но мужской ум. Они разбираются в мужской логике. Им все можно объяснить словами.

Но такая двойственность несёт в себе противоречие и как следствие — нервность. Женщины-Близнецы легко относятся к взаимоотношению полов и браку. Они готовы перепробовать массу вариантов, прежде чем остановить свой выбор на самом приемлемом.

Они подвижны в общении, умны, жизнелюбивы, жизнерадостны, остроумны, легко идут на авантюры. Поэтому в семье женщины-Близнецы являются не только жёнами, любовницами и хозяйками, но и друзьями и руководителями своих мужчин.

7. Овен

Женщина-Овен руководствуется твёрдой волей, но может стать иррациональной, романтичной и непредсказуемой в любой момент.

Она чистосердечна и прямодушна, активна и напориста. Если хочет своего, то действует прямо и решительно. Ей хочется нравиться без жеманства и женских уловок, а просто так, за красивые глаза.

Женщина-Овен в личной жизни активна и естественна. Она не станет скрывать симпатии и антипатии и может первой объясниться в любви.

6. Весы

Женщина-Весы сочетает в себе эфемерность, мягкость, обходительность и жёсткость, волевые и бойцовские качества. Обычно это красивая, тонкая, привлекательная особа.

Однако Весам присущи неэмоциональность и некоторая надменность. Она высоко себя ценит и создана для светской, нетрудной, необязательной жизни.

Женщина-Весы обожает приятное общение, комфорт, она не приспособлена к серьёзным физическим и психическим нагрузкам. Будущий супруг должен знать это и оберегать свою избранницу от резких перемен и невзгод.

5. Дева

Дева обладает спокойным, ровным характером. Ей в равной степени свойственны чувства долга перед близкими и сострадание к слабым.

Это образцовая хозяйка, она трудолюбива, экономна, старательна, всегда готова помочь. Практичность и реализм не дают ей утратить почву под ногами.

Однако женщина-Дева не стремится к карьере или славе и готова принести все эти социальные построения в жертву ради семейного и домашнего счастья. Детей она заводит нехотя, но воспитывать их будет пристрастно.

4. Телец

Женщина-Телец — натура во многом консервативная и весьма предсказуемая. Наверное, самая главная её черта — всегда оставаться женщиной.

Быть женщиной — это само по себе сложная и ответственная работа. И женщины-Тельцы с этой работой справляются. Они берут в плен именно женственностью, красотой, внутренним покоем, нежностью.

Женщина-Телец ревнива и относится к мужчине как к своей собственности. Измен не прощает, поскольку идеализирует жизнь и старается жить по правилам и законам приличия.

3. Козерог

Женщина-Козерог легко ориентируется в бытовой психологии. Если она захочет повлиять на супруга, то будет ему улыбаться, называть по имени, выслушивать его проблемы, объяснять, почему мужу должно быть с ней хорошо…

Девушка-Козерог более других полна ожиданий достойного мужчины, планов на будущее, предчувствий и опасений.

Ей трудно угодить: муж должен соответствовать её мечтам, быть личностью и иметь если не заслуги, то хотя бы перспективы. И тогда она будет самоотверженно помогать ему добиваться победы, жить его делами и успехами, воспринимая их как свои, или сама поставит перед супругом нужную цель.

2. Водолей

Водолей — знак загадочный, а женщина-Водолей — тем более. Понять её сложно, она и сама себя не понимает. Поступки её непредсказуемы, слова неожиданны, мысли необычны.

Женщина-Водолей не пасует перед трудностями и не боится работы. Она легка на подъём и непринуждённа в общении. Однако всегда непредсказуема и оригинальна.

Женщина-Водолей — натура независимая, самостоятельная, общительная, оптимистичная. Она обладает развитым умом и остроумием. Всегда приходит на помощь, сочувствует и старается понять. Ей свойственны дружелюбие и доброжелательность.

1. Рак

Женщина-Рак — натура тонкая и чувствительная, хотя и скрывает это. Знает толк в браке и рождена для семейной жизни.

Она может брать на себя различные социальные роли, но никогда не принесёт их в жертву личному и семейному благополучию. В выборе мужчины, как и вообще в жизни, она прагматична и тщательно выбирает себе мужа, несмотря на всю свою эфемерность и мечтательность.

Женщина-Рак отличается значительными переменами в настроении и, как это ни странно, весьма практична в жизненных реалиях: по отношению к браку, семье, бытовым проблемам, имуществу, квартирному вопросу. Она — приверженец покоя и гармонии, семейных традиций и ценностей.

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