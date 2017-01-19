Видео: живот и подбородок Аниты Цой округлились до неузнаваемости

Кто бы мог подумать, что меньше чем за месяц подтянутая красавица Анита Цой так резко изменится!

"Я решила признаться прежде всего себе в том, что за время новогодних каникул распустила себя в еде и мало занималась спортом. Плавание с черепахами, дайвинг и купание в проруби не в счет. Достаточно вспомнить, как я день назад посреди ночи ела киевский тортик. Вернувшись домой и встав на весы, я пришла в шок. Пять лишних килограммов! Живот и подбородок округлились до неузнаваемости. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Я в полном дерьме, друзья, а мне скоро в тур. А костюмы на меня однозначно не налезут. Отдохнула так отдохнула", – поделилась артистка печалью в социальной сети.

Ранее Цой призналась: "Я всю жизнь борюсь с лишним весом, поскольку пышка по природе. Например, после родов я стала весить почти 100 килограммов, хотя и до родов была крепышом. Чтобы привести себя в форму, пришлось пройти долгий путь проб и ошибок – от таблеток для похудения и прорезиненных подштанников от целлюлита, до различных кремов и диет. Мне удалось отучить себя от чрезмерного употребления сахара и соли, что задерживает воду и мешает процессу похудения".