Какие знаки Зодиака скорее всего согласятся на свободные отношения

По недавней статистике, каждый пятый американец состоял в немоногамных отношениях в определенный момент жизни. Кроме того, появились интернет-ресурсы для тех, кто практикует свободные отношения, например, OpenMinded. Во время своего последнего исследования, OpenMinded проанализировал данные своих 192,235 пользователей на основании их даты рождения и обнаружил, что 10% людей, использующих ресурс, Козероги, пишет Soulpost.ru.

Возможно, Козероги чаще соглашаются на свободные отношения, потому что очень сознательны и последовательны в правилах и предписаниях общества, но в спальне любят нарушать их.

Итак, вот какая статистика по знакам Зодиака, которые скорее всего предпочтут свободные отношения. Следовательно, Козероги, Тельцы и Водолеи не против свободных отношений, а вот Весы, Скорпионы и Стрельцы - категорически против.