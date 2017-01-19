«Наконец-то раскрыта загадка!» Соцсети привела в восторг карикатура на страуса

Картинка была опубликована пользователем Facebook Serg Simonov.

Менее чем за сутки публикацией поделилось почти 7 тысяч человек, а 2700 юзеров выразили свои эмоции с помощью лайков. Судя по иллюстрации, хитрый страус прячет голову в песок и там «тайком от жены выпивает с кротами».

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В комментариях пользователи сети выражают свой восторг.

«Наконец-то раскрыта загадка! Иначе, действительно, какой смысл в таком поведении?» – пишет Алексей Карбозович Шитиков. «А как он глотает?» – интересуется Nadezhda Tomaily.

Некоторые даже назвали картинку шедевром.