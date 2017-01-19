«Наконец-то раскрыта загадка!» Соцсети привела в восторг карикатура на страуса

Картинка была опубликована пользователем Facebook Serg Simonov.
Менее чем за сутки публикацией поделилось почти 7 тысяч человек, а 2700 юзеров выразили свои эмоции с помощью лайков. Судя по иллюстрации, хитрый страус прячет голову в песок и там «тайком от жены выпивает с кротами».
В комментариях пользователи сети выражают свой восторг.
«Наконец-то раскрыта загадка! Иначе, действительно, какой смысл в таком поведении?» – пишет Алексей Карбозович Шитиков. «А как он глотает?» – интересуется Nadezhda Tomaily.
Некоторые даже назвали картинку шедевром.