Пять признаков, что секс уходит из вашего брака

Вы никогда не бываете в спальне вместе в одно и то же время

Это нормально, если пара имеет разные режимы сна, но, если вы и ваш супруг никогда не проводите время в спальне вместе ‒ это большая проблема. Это значит, что вы ограничиваете саму возможность инициировать секс.

Вы оба постоянно уставшие

Быть взрослым утомительно, быть взрослым в браке еще более утомительно, а если у вас есть дети – это и вовсе истощает. Чувство усталости, когда ваш партнер хочет заниматься сексом ‒ нормальная реакция. Это случается с каждым, но, если вы придумываете эту отговорку каждый раз – ждите беды, тем более, если ваш партнер ведет себя так же.

Ваш секс ‒ стремление к финишной прямой, а не наслаждение процессом

Оргазм удивителен, но суть заключается не в нем. 99% секса ‒ это то, что приводит к оргазму ‒ прикосновения, поцелуи, ласки. Но, если супружеская пара чувствует себя усталой или им скучно друг с другом, их сексуальная жизнь сосредотачивается на достижении оргазма, а не на наслаждении процессом.

Вы не заботитесь о своей внешности

Одна из лучших вещей в браке – это то, что ваш партнер любит вас достаточно для того, чтобы безоговорочно простить некоторые из ваших мелких недостатков. Например, когда вы выпускаете «газы» в постели или носите одну и ту же футболку каждый день. Но это может навредить вашей сексуальной жизни. Здоровая интимная жизнь требует работы и, да, часть этой работы связана с вашей внешностью. Если вы хотите больше секса, то должны следить за собой.

Между вами много недосказанного

Иногда вы переживаете период, когда вы и ваш партнер находитесь на разной волне. Вы чувствуете, что не можете поговорить с ним или не хотите делиться вещами, которые происходят в вашей жизни, и вы уверены, что он поступает так же. Когда в браке так много недосказанного, это может влиять на сексуальную жизнь.