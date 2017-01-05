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Пять признаков, что секс уходит из вашего брака

Limon.ee
Limon.ee
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Уверенность в ваших отношениях может легко превратиться в самоуспокоение и апатию. Тот факт, что вы не всегда пытаетесь залезть в штаны вашего супруга, постепенно превращается в отсутствие интимной жизни как таковой. Проходит время, и вы, вдруг, понимаете, что не занимались сексом несколько месяцев. Soulpost представляет 5 тревожных признаков, которые могут помочь супружеским парам избежать отсутствия сексуальной близости в отношениях.

  • Вы никогда не бываете в спальне вместе в одно и то же время

Это нормально, если пара имеет разные режимы сна, но, если вы и ваш супруг никогда не проводите время в спальне вместе ‒ это большая проблема. Это значит, что вы ограничиваете саму возможность инициировать секс.

  • Вы оба постоянно уставшие 

Быть взрослым утомительно, быть взрослым в браке еще более утомительно, а если у вас есть дети – это и вовсе истощает. Чувство усталости, когда ваш партнер хочет заниматься сексом ‒ нормальная реакция. Это случается с каждым, но, если вы придумываете эту отговорку каждый раз – ждите беды, тем более, если ваш партнер ведет себя так же.

  • Ваш секс ‒ стремление к финишной прямой, а не наслаждение процессом 

Оргазм удивителен, но суть заключается не в нем. 99% секса ‒ это то, что приводит к оргазму ‒ прикосновения, поцелуи, ласки. Но, если супружеская пара чувствует себя усталой или им скучно друг с другом, их сексуальная жизнь сосредотачивается на достижении оргазма, а не на наслаждении процессом.

  •  Вы не заботитесь о своей внешности

Одна из лучших вещей в браке – это то, что ваш партнер любит вас достаточно для того, чтобы безоговорочно простить некоторые из ваших мелких недостатков. Например, когда вы выпускаете «газы» в постели или носите одну и ту же футболку каждый день. Но это может навредить вашей сексуальной жизни. Здоровая интимная жизнь требует работы и, да, часть этой работы связана с вашей внешностью. Если вы хотите больше секса, то должны следить за собой.

  •  Между вами много недосказанного

Иногда вы переживаете период, когда вы и ваш партнер находитесь на разной волне. Вы чувствуете, что не можете поговорить с ним или не хотите делиться вещами, которые происходят в вашей жизни, и вы уверены, что он поступает так же. Когда в браке так много недосказанного, это может влиять на сексуальную жизнь. 

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