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Вадим Казаченко сбежал от жены в Америку

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Limon.ee
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Вадим Казаченко окончательно разочаровал фанатов. Артист прячется от беременной жены.

История со странным браком Вадима Казаченко близка к завершению. Ольга подала в суд на взыскание алиментов на содержание себя и ребенка. За дело взялась знаменитая адвокат и светская львица Катя Гордон. Может быть, именно ее испугался Вадим Казаченко. По официальной версии он находится на лечении в Америке. По словам Кати Гордон, ее клиентка намерена идти до конца. Она обижена на звездного супруга, который не только бросил ее без помощи, но и, узнав о беременности, требовал сделать аборт. Напомним, скандал разгорелся некоторое время назад, когда Ольга привлекла внимание публики, обратившись в прессу. На защиту Вадима Казаченко встала его директор, Ирина Аманти, которая несколько лет была его гражданской женой. 

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