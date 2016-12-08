Вадим Казаченко сбежал от жены в Америку

История со странным браком Вадима Казаченко близка к завершению. Ольга подала в суд на взыскание алиментов на содержание себя и ребенка. За дело взялась знаменитая адвокат и светская львица Катя Гордон. Может быть, именно ее испугался Вадим Казаченко. По официальной версии он находится на лечении в Америке. По словам Кати Гордон, ее клиентка намерена идти до конца. Она обижена на звездного супруга, который не только бросил ее без помощи, но и, узнав о беременности, требовал сделать аборт. Напомним, скандал разгорелся некоторое время назад, когда Ольга привлекла внимание публики, обратившись в прессу. На защиту Вадима Казаченко встала его директор, Ирина Аманти, которая несколько лет была его гражданской женой.