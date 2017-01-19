Видео: Анастасия Волочкова опозорилась во время Крещения

Сегодня она захотела поздравить своих подписчиков с Крещением, но вызвала у них негативную реакцию.

В Instagram Анастасии Волочковой появился ролик, в котором она поздравляет своих поклонников с Крещением. Но ее подписчики не высказали слова благодарности за поздравление, а набросились на нее с гневными комментариями, заявив, что она позорит православную веру. Негативная реакция возникла из-за платья артистки. Некоторые посчитали, что оно слишком откровенное, и преподносить поздравления в таком наряде нельзя.