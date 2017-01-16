Готовы поспорить, что такого вы еще не видели: парень Анны Седоковой подарил ей гигансткий букет роз (фото)

Таинственный парень Анны Седоковой, с которым она, по слухам, познакомилась на музыкальной премии, не стесняется задаривать ее дорогими подарками. Исполнительница выложила в Instagram фото, на котором сидит посреди 10 000 алых роз. Недавно стало известно, что Анна Седокова беременна от своего избранника. Пока что певица не комментирует интересное положение.

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янв 16 2017 в 2:20 PST