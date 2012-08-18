Сына Сергея Лазарева не существует

Но потом я узнал, что никакая баба Лазареву ничего не предъявляла, и о своем отцовстве он заговорил после появления в интернете видео, где его запечатлели выходящим из храма со своей матерью и маленьким мальчиком. По моему мнению, это уже попахивает пиаром. Возможно, этот мальчик даже не его сын. Мне кажется, если бы Лазарев реально стал отцом, мы бы узнали об этом сразу, как только ребенок родился, а не через два с половиной года. Скорее всего, эту историю, как и роман с Лерой Кудрявцевой, он придумал, чтобы ничего не говорили про его сексуальную ориентацию. Но я ему не верю. Чем раздувать всякую туфту, лучше бы рассказал честно все, как есть, и представил всем своего нового друга.

Вот Киркорова, родившего себе детей с помощью суррогатных матерей, я целиком и полностью поддерживаю. Считаю, что он показал хороший пример, как стать отцом, когда, по каким-то причинам, это нельзя сделать естественным путем. Ну, не может человек быть с женщиной по любви. А наследники нужны. В такой ситуации суррогатное материнство – реальный выход. И можно только приветствовать, что к нему прибегает все больше и больше одиноких мужчин. Вот и Манучаров, похоже, пошел по этому пути».