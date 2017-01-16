Ты наверняка уже слышал о нашумевшем скандале, который закрутился вокруг словосочетания «сказочное Бали». Сегодня редакция Limon.ee приготовила для тебя свеженький материал о том, где отдыхали российские и украинские звезды.
Это 18 солнечных фотоснимков знаменитостей из их личных архивов. Глядя на снимки, я обзавидовался.
Певица Глюк'oZa вместе с супругом улетела на январские праздники во Вьетнам.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с дочками отдыхала на Мальдивах.
Сати Казанова побывала в Индии.
Молодые родители двухмесячного Платона — Ксения Собчак и Максим Виторган — решили отметить праздники дома.
Волочкова покоряла Мальдивы...
Крестница самого Фиделя Кастро Ольга Полякова на сказочном Бали.
Владимир Дантес с женой Надей Дорофеевой на острове Самуй.
Настя Каменских также решила провести новогодние праздники в теплых краях.
И на десерт: экс-жена Стаса Пьехи и автор двусмысленного хэштега #сказочноебали, который стал хитом Сети, Наталья Горчакова. Да, она была на Бали...
Галерею всех этих звездных шалостей найдете на сайте Ofigenno.cc.