Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе российские и украинские звезды3

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Бали, Мальдивы, Вьетнам — российским и украинским звездам так и не удалось встретить зиму в наших краях: они провели каникулы далеко от дома.

Ты наверняка уже слышал о нашумевшем скандале, который закрутился вокруг словосочетания «сказочное Бали». Сегодня редакция Limon.ee приготовила для тебя свеженький материал о том, где отдыхали российские и украинские звезды.

Это 18 солнечных фотоснимков знаменитостей из их личных архивов. Глядя на снимки, я обзавидовался.

Певица Глюк'oZa вместе с супругом улетела на январские праздники во Вьетнам.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с дочками отдыхала на Мальдивах.

Сати Казанова побывала в Индии.

Молодые родители двухмесячного Платона — Ксения Собчак и Максим Виторган — решили отметить праздники дома.

Волочкова покоряла Мальдивы...

Крестница самого Фиделя Кастро Ольга Полякова на сказочном Бали.

Владимир Дантес с женой Надей Дорофеевой на острове Самуй.

Настя Каменских также решила провести новогодние праздники в теплых краях.

И на десерт: экс-жена Стаса Пьехи и автор двусмысленного хэштега #сказочноебали, который стал хитом Сети, Наталья Горчакова. Да, она была на Бали...

Галерею всех этих звездных шалостей найдете на сайте Ofigenno.cc.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбалигалереясказкасмотрифото
скорее смотрите!
смотрите сами!
самые лимонные новости!
галерея!
Смотрите видео!
розыгрыш!
СМОТРИ!
Смотри!
МНЕНИЕ
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:55
Готовы поспорить, что такого вы еще не видели: парень Анны Седоковой подарил ей гигансткий букет роз (фото)
18:35
Сына Сергея Лазарева не существует
18:30
Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты
18:08
Сергей Зверев опубликовал ролик с матерящейся Аллой Пугачевой
17:54
#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе российские и украинские звезды (3)
17:30
Фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева перед свадьбой уехали в Прагу
17:07
Парни не должны гоняться за девушками
16:39
Стали известны подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной
16:16
Ой! В Сеть попало фото Наташи Королевой без макияжа в Майами
16:10
Женщина рассказала о прелестях занятия сексом с куклой
16:08
Скорее смотрите: как гламурные жители столицы ловили летящие с потолка деньги в Olympic Casino отеля Hilton
15:37
Видео: Дмитрий Колдун в одних трусах бегал по снегу
15:16
Солистка «Города 312» высказалась о причине крушения Boeing под Бишкеком
15:13
Многие эстонские мужчины уже делают правильно: врачи рассказали, почему так вредно спать в трусах
14:45
Фото: Елизавета II вышла в свет назло злопыхателям (1)
14:38
Этот день сегодня: третий понедельник января является самым депрессивным днем в году (1)
14:27
Стас Михайлов показал достоинства жены в неожиданном ракурсе: детям до 16 не смотреть!
14:11
Регина Дубовицкая рассказала новости о состоянии Михаила Задорнова (1)
13:52
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали малыша
13:46
Что подарить другу на день рождения: пять хороших идей
Все новости
KrasotkaЦеликом
Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами

Почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами

Видео: 15-летняя балерина размера плюс взорвала сеть

Видео: 15-летняя балерина размера плюс взорвала сеть

Четыре типа живота и методы борьбы с ними

Четыре типа живота и методы борьбы с ними

16. янв
Три вещи помогут улучшить здоровье и внешний вид за неделю
16. янв
Рецепт: нежные картофельные блинчики
16. янв
Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты
16. янв
Как уменьшить количество сахара в рационе ребенка
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе российские и украинские звезды(3)
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали малыша
Сына Сергея Лазарева не существует
Видео: Лариса Гузеева в шоке от самооценки носатой невесты
Нарвитянин, автор ролика «Я русский», очень удивился, когда ему позвонили из Рийгикогу
Топ комментариев
Эстонские СМИ гадают – новая любовь? Михаил Кылварт вывел в свет молоденькую красотку(6)
Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин, и этому есть доказательства!(4)
Поклонники создали фан-страницу Керсти Кальюлайд. Даже не верится, что глава Эстонии раньше выглядела так(3)
#СКАЗОЧНОЕБАЛИ, или Как сходят с ума на отдыхе российские и украинские звезды(3)
Откровенный посыл молодого жителя Нарвы: я русский, но люблю Эстонию(2)
CмотриЦеликом
Фото: Елизавета II вышла в свет назло злопыхателям

Фото: Елизавета II вышла в свет назло злопыхателям (1)

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых

Видео с вооруженным пришельцем на Марсе озадачило ученых

Фото: Сирет Котка и Мартин Репинский катаются с семьей на лыжах и планируют свою свадьбу!

Фото: Сирет Котка и Мартин Репинский катаются с семьей на лыжах и планируют свою свадьбу! (1)

16. янв
Горячие кадры: эстонская спортсменка Грете Шадейко отдыхает с возлюбленным на Бора-Бора
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
алла пугачевабузовавидеогодгороскопгрудьдевушкадочьженщинажизньзвездыинтереснолюбовьновыйновый годольга бузоваотношенияпевицароссиясекссмертьсмотрисынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees