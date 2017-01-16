Ты наверняка уже слышал о нашумевшем скандале, который закрутился вокруг словосочетания «сказочное Бали». Сегодня редакция Limon.ee приготовила для тебя свеженький материал о том, где отдыхали российские и украинские звезды.

Это 18 солнечных фотоснимков знаменитостей из их личных архивов. Глядя на снимки, я обзавидовался.

Певица Глюк'oZa вместе с супругом улетела на январские праздники во Вьетнам.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с дочками отдыхала на Мальдивах.

Сати Казанова побывала в Индии.

Молодые родители двухмесячного Платона — Ксения Собчак и Максим Виторган — решили отметить праздники дома.

Волочкова покоряла Мальдивы...

Крестница самого Фиделя Кастро Ольга Полякова на сказочном Бали.

Владимир Дантес с женой Надей Дорофеевой на острове Самуй.

Настя Каменских также решила провести новогодние праздники в теплых краях.

И на десерт: экс-жена Стаса Пьехи и автор двусмысленного хэштега #сказочноебали, который стал хитом Сети, Наталья Горчакова. Да, она была на Бали...

Галерею всех этих звездных шалостей найдете на сайте Ofigenno.cc.