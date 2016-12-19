Фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева перед свадьбой уехали в Прагу

Напомним, известно, что пара уже назначила дату своей свадьбы, хотя СМИ пока и не удалось ее узнать. Бондарчук и Андреева активно работают — причем тоже вместе: Федор снимает в своих фильмах Паулину, — но все равно намерены узаконить свои отношения.

В последнее время в коротких интервью Андреева все чаще дает понять, что у нее серьезные чувства к Бондарчуку. О последнем коллеги говорят, что он безумно влюблен. А сам режиссер недавно признался, что его роман с молодой актрисой начался, когда он уже давно не жил вместе со Светланой Бондарчук.

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