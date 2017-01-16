Стали известны подробности разрыва Кончаловского и Толкалиной

"На самом деле, мы расстались уже давно, – рассказала актриса изданию. – Мы дружим уже семь лет – понимаю, для всех это неожиданная новость. Но недавно мы перестали жить вместе, и я решила объявить об этом. Но больше я никаких комментариев давать не хочу. В одном крупном журнале скоро выйдет интервью, и вы обо всем узнаете".

Напомним, 2 января Любовь Толкалина сообщила в своем Facebook о расставании. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь, подведя итоги 2016 года.

Между тем даже после краха семейной жизни звезды сохранили теплые, дружеские отношения. На днях Любовь трогательно поздравила Егора с днем рождения. "Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце, и абрикосы, и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше, чем тебя!" – призналась актриса.

Напомним, Толкалина и Кончаловский были вместе 20 лет. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хоть и имели общего ребенка.