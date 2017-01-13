Все дело в том, что 24-летняя визажист Лийс Леетма ну просто очаровывает всех своими внешними данными. Блондинка с огромными глазами, доброй улыбкой и восхитительной фигурой просто не может оставаться незамеченной. Она уже стала настоящей звездой в социальных сетях. Более того, в последнее время девушка публикует фотографии, по ее словам, без макияжа. И если это действительно так – выглядит она изумительно!
То, что девушка Йосефа Ярвесаара просто красотка, все уже знают. А вот как она выглядит без макияжа!
13. Январь 2017 16:51
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Про очаровательную подругу эстонского певца Йосефа Ярвесаара в эстонских СМИ пишут уже даже больше, чем о самой звезде.