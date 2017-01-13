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Вы не забыли, какой сегодня день: что нельзя делать в пятницу 13-е!

Limon.ee
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Пятница 13 считается одним из самых опасных дней, так как она таит в себе множество проблем, с которыми невозможно найти компромисс. Это время расцвета темных сил и нечисти, передает Dailyhoro.

Избежать опасностей, которые таит в себе пятница 13-е, возможно – достаточно не рисковать понапрасну и не совершать поступков, которые могут привести к неприятностям. Мы подготовили для вас несколько наиболее важных предостережений. 

Что нельзя делать в этот день?

Нельзя гадать. Стоит отметить самый опасный метод — гадание по зеркалам. В пятницу 13-е к зеркалам следует относиться с опаской. Лучше их закрывать или просто не смотреть в них долго. Если вы откроете «портал» при помощи двух зеркал, расположив их друг перед другом, темные силы могут воспользоваться этим коридором, чтобы вырваться наружу или показать свое лицо. Очень часто люди, не задумываясь, открывали зеркальные тоннели случайным образом и видели демонов. Некоторые из них были с рогами и короткими руками, кто-то видел только их лица, а кто-то - светящиеся глаза. Это может не просто навести страх, а напугать так сильно, что оправиться от шока будет очень трудно. Зеркала — ваш страшнейший враг в пятницу 13-е. Другие гадания могут быть и не опасны, но абсолютно неверны, поэтому в этот день в них нет никакого смысла.

В моменты тревоги и страха нельзя смотреть через левое плечо. Недаром говорят «Боже правый», ведь именно правая сторона нашего тела и души – светлая. За левым плечом всегда сидят демоны, которые только и ждут того, чтобы их заметили. Согласно народным поверьям, в тревожные моменты через левое плечо смотреть нельзя, ибо можно увидеть нечто страшное.

Нельзя играть в азартные игры. В пятницу тринадцатого числа вы рискуете проиграть всё, что у вас есть. Если вы выиграете какую-то сумму, то ее лучше потратить в этот же день, причем не только на себя любимых.

Нельзя ругаться, проклинать кого-либо, наводить порчу. Порча вернется к вам практически со стопроцентной гарантией. В этот день лучше не производить темных обрядов, которые могут кому-то навредить. Если вы хотите прожить пятницу 13-е как обычный день, то и ведите себя так, будто это обычный день, но с небольшой поправкой — избегайте темных мыслей. Нельзя ругаться, так как сквернословие может навлечь на вас беду и создать проблемы. 

Нельзя смотреть фильмы ужасов. Специалисты по черной магии говорят, что в обычные дни вам ничего не угрожает, но в пятницу 13-е фильмы о демонах могут привлечь настоящую беду. Не стоит рисковать, поэтому отложите просмотр на другой день.

Нельзя ходить одной и той же дорогой. Когда будете идти на учебу, на работу или по делам, каждый раз выбирайте разный путь. Не возвращайтесь той же дорогой, которой шли. Этот способ защиты от неприятностей использовали еще наши предки. Считалось, что смена пути запутает нечистую силу, и она не сможет добраться до человека.

Нельзя мстить и завидовать. Месть и зависть истощают организм, забирая и без того малые запасы энергии. Если решите сделать кому-то пакость, то ройте сразу две могилы, а не одну. Без последствий не обойдется ничего.

Нельзя начинать новые важные дела. Такие дела, скорее всего, не увенчаются успехом. Будьте аккуратными и предусмотрительными. Займитесь выполнением обычных обязанностей и не пытайтесь угнаться за двумя зайцами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАДеладеньпятница 13-е
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