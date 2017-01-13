Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Сегодня ваш последний шанс! Как встретить Старый Новый год, чтобы круто изменить жизнь

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Старый Новый год — способ вернуться в новогоднюю сказку и поверить в чудеса. Отметить эту ночь так, чтобы в вашу жизнь пришли радость и счастье, помогут советы практиков и астрологов.

Старый Новый год появился благодаря разнице между григорианским и юлианским календарем. В этом году праздник приходится на ночь с пятницы 13 на субботу. Это делает ночь Старого Нового года наполненной особо сильной энергией, передает Dailyhoro.

Как отмечать Старый Новый год в 2017 году

Существует несколько способов отметить этот зимний праздник. Старый Новый год — это возможность собраться с близкими людьми и провести душевный вечер с друзьями или семьей.

Астрологи рекомендуют не забывать о символе наступившего года — Огненном Петухе. Чтобы привлечь его внимание и получить покровительство, нужно обязательно накрыть стол, используя в оформлении яркие теплые цвета: красный, оранжевый или золотой. Вспомните о загаданном в новогоднюю ночь желании и подумайте, что можно сделать для его скорейшего исполнения.

В ночь Старого Нового года лучше не оставаться в одиночестве: дорогие и близкие люди помогут вам создать атмосферу единства и внутренней теплоты. Посвятите время общению с о старшими родственниками: вы сможете узнать много нового и получить силы и вдохновение на целый год.

Встретить Старый Новый год с друзьями — тоже прекрасная идея. Теплое общение, игры и конкурсы оставят приятные воспоминания и помогут запомнить этот вечер, наполненный смехом и радостью.

В ночь с 13 на 14 января можно погадать на будущий год с помощью карт Таро, воска или даже обычной книги. Это времяпрепровождение запомнится как интересное и принесет пользу.

Также ночь с 13 на 14 января 2017 года прекрасно подойдет для обрядов и ритуалов на любовь, деньги и исполнение желаний.

Обряд на исполнение желания

Самым простым, но крайне действенным способом, притягивающим желаемое, считается обряд с запиской и бокалом шампанского.

Если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь, то ночь Старого Нового года поможет вам исправить ситуацию. Подумайте о том, чего вы желаете больше всего, запишите это одной фразой на маленькой бумажке, а в полночь сожгите, бросьте пепел в шампанское и выпейте содержимое бокала до дна.

Обряд на обретение любви в Старый Новый год

В 2017 году многие знаки Зодиака встретят свою судьбу. Не пропустить встречу со своей второй половинкой поможет любовный гороскоп, а ускорить развитие событий или укрепить уже существующие отношения поможет специальный обряд.

Вам потребуется:

две одинаковых свечи;

два бокала красного вина;

кусочек сахара.

Вне зависимости от того, встретили вы своего любимого, или пока одиноки, нужно использовать именно два предмета.

Зажгите свечи и разлейте по бокалам вино. Подумайте о любимом человеке, представьте его внешность, характер и голос. Когда образ будет сформирован, разломите кусочек сахара на две части и опустите их в бокалы, представляя, как ваш любимый человек появляется рядом с вами. Выпейте свой бокал вина, отпейте глоток из второго бокала, а остальное вино вылейте на улице возле дороги: напиток покажет путь вашему счастью.

Обряд на финансовое благополучие

В 2017 году каждый из нас хочет наладить свое финансовое положение и достичь благополучия и богатства. В ночь с 13 на 14 января можно получить желаемое, проведя специальный денежный обряд.

Вам потребуется:

три вида крупы;

новая белая тарелка;

17 монет разного достоинства.

Поскольку символ 2017 года — Огненный Петух, то крупы и зерно окажутся отличной «приманкой» для птицы-покровителя. Установите тарелку на столе, выложите на дно монеты и начинайте засыпать их зерном, говоря такие слова:

«Зерно-к зерну, деньги — к деньгам! Петух придет, зерно склюет, монеты оставит — богатство принесет!»

На утро зерно из тарелки нужно отдать птицам, а монеты истратить. Этот простой обряд поможет вашему финансовому потоку зарядиться денежной энергией и притянуть необходимое благополучие в вашу жизнь.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгодновый годсегоднястарый новый год
Смотрите видео!
розыгрыш!
СМОТРИ!
Смотри!
МНЕНИЕ
смотрите сами!
смотри скорее!
смотрите!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:08
Вы не забыли, какой сегодня день: что нельзя делать в пятницу 13-е!
16:51
То, что девушка Йосефа Ярвесаара просто красотка, все уже знают. А вот как она выглядит без макияжа!
16:30
Сегодня ваш последний шанс! Как встретить Старый Новый год, чтобы круто изменить жизнь
16:00
Как презерватив может навредить вашему здоровью
15:51
Не все так просто: певицу из «Лицея» могли убить из-за дележа квартиры
15:42
Внешность умершей актрисы из «Звездных войн» восстановят на компьютере
14:54
Звезда «Лицей» Настя Макаревич в шоке от смерти своей молодой коллеги
14:48
Пять самых главных мужских комплексов
14:27
Образцовый президент! Дом Керсти Кальюлайд работает от солнечной энергии
13:47
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу!
13:40
Большинство людей выбирают лук неправильно. Вот как надо! (1)
13:11
Торопитесь! Певица Слава даст в Таллинне долгожданный концерт: мы начинаем розыгрыш билетов!
12:48
Ведущий эстонский уфолог уверен: Иисус Христос – инопланетянин, и этому есть доказательства! (2)
12:32
Филипп Киркоров бросился на защиту Аллы Пугачевой (видео)
12:08
33-летняя экс-солистка «Лицея» умерла при странных обстоятельствах
11:52
Дело дошло до суда: на семью Жанны Фриске накинулись с новой силой
11:34
Эстонские СМИ гадают – новая любовь? Михаил Кылварт вывел в свет молоденькую красотку (3)
10:59
Известный российский режиссер о Пугачевой: я был в ужасе два месяца! (1)
10:49
Двух известных музыкантов сбил поезд
10:44
Марко Михкельсон после разрыва с прежней возлюбленной нашел себе новую
Все новости
KrasotkaЦеликом
Назван решающий критерий, по которому женщины выбирают мужчин

Назван решающий критерий, по которому женщины выбирают мужчин

Письмо читательницы: я одинока, и женатый любовник этому способствует

Письмо читательницы: я одинока, и женатый любовник этому способствует

Как выйти замуж: советы психолога

Как выйти замуж: советы психолога

18:49
Четыре причины, по которым мужчина не хочет ребенка
18:25
Как одеться, чтобы привлечь мужчину
18:00
Истории о супергероях опасны для детской психики, предупреждают эксперты
16:46
Дизайнер создала шарфы в виде женской груди
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Эстонские СМИ гадают – новая любовь? Михаил Кылварт вывел в свет молоденькую красотку(3)
Сегодня ваш последний шанс! Как встретить Старый Новый год, чтобы круто изменить жизнь
То, что девушка Йосефа Ярвесаара просто красотка, все уже знают. А вот как она выглядит без макияжа!
33-летняя экс-солистка «Лицея» умерла при странных обстоятельствах
Не все так просто: певицу из «Лицея» могли убить из-за дележа квартиры
Топ комментариев
Трампа уличили в связях с московскими проститутками(5)
В сообщении о смерти Елизаветы II обвинили русских(3)
Эстонские СМИ гадают – новая любовь? Михаил Кылварт вывел в свет молоденькую красотку(3)
Откровенный посыл молодого жителя Нарвы: я русский, но люблю Эстонию(2)
Нет слов! Дочь Майкла Джексона превратилась в невероятную красотку(1)
CмотриЦеликом
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу!

Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу!

Живем и не знаем: оказывается, в Эстонии есть своя Эйфелева башня. Смотрите видео!

Живем и не знаем: оказывается, в Эстонии есть своя Эйфелева башня. Смотрите видео!

Смотри: как сотрудники посольства США в Эстонии развлекаются

Смотри: как сотрудники посольства США в Эстонии развлекаются

12. янв
На это можно смотреть вечно: в Сети сумасшедшую популярность набрало видео укладки асфальта
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
бузовавидеогодгороскопдевушкадочьженщинажизньзвездыинтересноксения собчаклюбовьмужновыйновый годольга бузовапевицароссиясекссмертьсмотрисобчаксынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees