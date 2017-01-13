Сегодня ваш последний шанс! Как встретить Старый Новый год, чтобы круто изменить жизнь

Старый Новый год появился благодаря разнице между григорианским и юлианским календарем. В этом году праздник приходится на ночь с пятницы 13 на субботу. Это делает ночь Старого Нового года наполненной особо сильной энергией, передает Dailyhoro.

Как отмечать Старый Новый год в 2017 году

Существует несколько способов отметить этот зимний праздник. Старый Новый год — это возможность собраться с близкими людьми и провести душевный вечер с друзьями или семьей.

Астрологи рекомендуют не забывать о символе наступившего года — Огненном Петухе. Чтобы привлечь его внимание и получить покровительство, нужно обязательно накрыть стол, используя в оформлении яркие теплые цвета: красный, оранжевый или золотой. Вспомните о загаданном в новогоднюю ночь желании и подумайте, что можно сделать для его скорейшего исполнения.

В ночь Старого Нового года лучше не оставаться в одиночестве: дорогие и близкие люди помогут вам создать атмосферу единства и внутренней теплоты. Посвятите время общению с о старшими родственниками: вы сможете узнать много нового и получить силы и вдохновение на целый год.

Встретить Старый Новый год с друзьями — тоже прекрасная идея. Теплое общение, игры и конкурсы оставят приятные воспоминания и помогут запомнить этот вечер, наполненный смехом и радостью.

В ночь с 13 на 14 января можно погадать на будущий год с помощью карт Таро, воска или даже обычной книги. Это времяпрепровождение запомнится как интересное и принесет пользу.

Также ночь с 13 на 14 января 2017 года прекрасно подойдет для обрядов и ритуалов на любовь, деньги и исполнение желаний.

Обряд на исполнение желания

Самым простым, но крайне действенным способом, притягивающим желаемое, считается обряд с запиской и бокалом шампанского.

Если вы не успели загадать желание в новогоднюю ночь, то ночь Старого Нового года поможет вам исправить ситуацию. Подумайте о том, чего вы желаете больше всего, запишите это одной фразой на маленькой бумажке, а в полночь сожгите, бросьте пепел в шампанское и выпейте содержимое бокала до дна.

Обряд на обретение любви в Старый Новый год

В 2017 году многие знаки Зодиака встретят свою судьбу. Не пропустить встречу со своей второй половинкой поможет любовный гороскоп, а ускорить развитие событий или укрепить уже существующие отношения поможет специальный обряд.

Вам потребуется:

две одинаковых свечи;

два бокала красного вина;

кусочек сахара.

Вне зависимости от того, встретили вы своего любимого, или пока одиноки, нужно использовать именно два предмета.

Зажгите свечи и разлейте по бокалам вино. Подумайте о любимом человеке, представьте его внешность, характер и голос. Когда образ будет сформирован, разломите кусочек сахара на две части и опустите их в бокалы, представляя, как ваш любимый человек появляется рядом с вами. Выпейте свой бокал вина, отпейте глоток из второго бокала, а остальное вино вылейте на улице возле дороги: напиток покажет путь вашему счастью.

Обряд на финансовое благополучие

В 2017 году каждый из нас хочет наладить свое финансовое положение и достичь благополучия и богатства. В ночь с 13 на 14 января можно получить желаемое, проведя специальный денежный обряд.

Вам потребуется:

три вида крупы;

новая белая тарелка;

17 монет разного достоинства.

Поскольку символ 2017 года — Огненный Петух, то крупы и зерно окажутся отличной «приманкой» для птицы-покровителя. Установите тарелку на столе, выложите на дно монеты и начинайте засыпать их зерном, говоря такие слова:

«Зерно-к зерну, деньги — к деньгам! Петух придет, зерно склюет, монеты оставит — богатство принесет!»

На утро зерно из тарелки нужно отдать птицам, а монеты истратить. Этот простой обряд поможет вашему финансовому потоку зарядиться денежной энергией и притянуть необходимое благополучие в вашу жизнь.