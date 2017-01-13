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Не все так просто: певицу из «Лицея» могли убить из-за дележа квартиры

Limon.ee
Limon.ee
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Смерть Жанны Роштаковой обрастает подробностями. Говорят, что причиной смерти 33-летней экс-солистки группы "Лицей" может быть убийство, а не несчастный случай.

Жанна Роштакова скончалась 11 января в своей ванной во Владивостоке. Ей было 33 года. Версий у родных певицы много. По одной из них, причиной смерти мог быть несчастный случай. "Мне позвонила мать ее мужа (его я не знал) и рассказала про таинственную смерть. Может быть, это был несчастный случай. Возможно, причиной гибели стало падение полки на голову, когда она лежала в ванной", – поделился своими предположениями друг покойной, певец Прохор Шаляпин.

Впрочем, артист озвучил и другую версию. "Мы не исключаем насильственную смерть, ведь экспертизы еще не было. Насильственная смерть из-за дележа квартиры, все-таки она немало стоит. Непонятно, кому достанется, так как я не знаю, успела ли Жанна развестись официально. В общем, версий много, я ни на какой не настаиваю, но и не исключаю их", – цитирует Шаляпина "Московский комсомолец".

Журналисты связались с подругой Жанны Евгенией Гребенюк, которая и нашла певицу в ванной, а сейчас занимается организацией ее похорон. "Я долго не могла дозвониться до Жанны и почувствовала, что что-то не так. Пошла к ней домой, звонила в дверь – никто не открывал. Тогда взяла у друзей запасной комплект ключей от квартиры и вместе с ребятами нашла ее мертвой. Она лежала в ванной. Полка валялась рядом", – сообщила девушка.

По ее мнению, Жанна вряд ли могла умереть от падения полки. Более того, она изложила свою версию смерти певицы: "Мне кажется, что случился микроинсульт или сердечная недостаточность, она начала задыхаться, ухватилась за полку и только тогда та упала. Вроде, не на нее: не было крови, ушибов или царапин".

Подруга призналась, что точно не знает, были ли у Жанны проблемы с сердцем. "Мне так кажется, это что-то внутреннее, внезапное. Она была полностью здорова. На теле не было никаких следов. Сейчас идут вскрытие и экспертиза. Ждем результата", – сказала приятельница артистки.

Интересно, что РЕН ТВ, опираясь на слова свекрови Роштаковой, противоречит информации своих коллег из "МК". В частности, по ее словам, из квартиры, которую снимала девушка во Владивостоке, исходил сильный запах корвалола и валерьянки. Певица находилась в ванной, наполненной водой, а на голове у нее была полка. Женщина предположила, что Жанне стало плохо. Более того, родственница певицы сообщила, что в последнее время у Роштаковой были проблемы со здоровьем. Она постоянно нервничала и принимала успокоительные лекарства.

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