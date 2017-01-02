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Внешность умершей актрисы из «Звездных войн» восстановят на компьютере

Limon.ee
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На данный момент студия ведeт переговоры с наследниками актрисы. Вероятнее всего, принцесса Лея появится в нескольких сценах IX эпизода в виде компьютерного двойника.

Представители Disney ведут переговоры с наследниками актрисы Кэрри Фишер о получении прав на внешность актрисы. Студия планирует использовать их для создания цифровой копии принцессы Леи в девятом эпизоде саги. Об этом сообщила в эфире телепрограмма BBC Newsnight.

Тем не менее издание A.V. Club отмечает, что переговоры вовсе не означают появление компьютерной Леи на экране. Студия пока не приступила к съeмкам ленты и рассматривает возможность внести правки в сценарий, сократив роль или вовсе удалив оттуда персонажа Фишер. Издание предполагает, что если Фишер и появится на экране в виде компьютерной модели, то лишь в нескольких ключевых сценах фильма.

Для Disney это будет уже не первый опыт передачи ролей компьютерным моделям известных актёров. В фильме "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", вышедшем в декабре 2016 года, роль генерала-губернатора Таркина исполняла цифровая копия британского актёра Питера Кушинга, умершего в 1994 году.

Под вопросом пока что стоит только роль Фишер в девятом эпизоде. Все сцены с участием покойной актрисы для восьмой части уже отсняты.

27 декабря исполнительница роли принцессы Леи в легендарной космической саге "Звёздные войны" скончалась на 61-м году жизни. 

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