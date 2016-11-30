Образцовый президент! Дом Керсти Кальюлайд работает от солнечной энергии

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ пояснил, что решение установить эти панели на крыше своего дома Кальюлайд приняла еще до того, как стала кандидатом в президенты, поэтому это никак не может относиться ни к вопросам безопасности, ни к какой-либо рекламной кампании или другим вещам, связанным с должностью президента. Также пресс-секретарь уточнил, что солнечные батареи были установлены на личные средства Кальюлайд.

Иллюстративное фото/ Scanpix

Фотовольтаические панели преобразуют энергию солнечного света в электрическую, а их установка и обслуживание намного проще, чем техники для использования энергии ветра, пишет сегодняшняя Kroonika.