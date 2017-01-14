Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

На этот раз наши друзья фиксики приглашают всех поиграть в Фикси-цирк! Лучший друг фиксиков – ДимДимыч – не мог пропустить такое веселье и с радостью вернулся в мир фиксиков.

Разбираемся в цирковых чудесах, достаем кроликов из шляп, учимся жонглировать и показывать фокусы все вместе! Представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами! Каждый ребенок окунется в волшебный мир Фикси-цирка и получит море удовольствия!

Новые декорации, главные герои и огромное количество сюрпризов! Приходите на шоу и убедитесь во всем сами! До встречи на арене Фикси-цирка! Билеты уже в продаже во всех кассах PIletilevi.

ВНИМАНИЕ! Розыгрыш на новое шоу Фиксиков проходит на официально страничке Limon.ee в Facebook. Условия розыгрыша ищите ЗДЕСЬ!