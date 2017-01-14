Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Ура! 8 марта в Центре русской культуры – новые приключения уже полюбившихся героев! 

На этот раз наши друзья фиксики приглашают всех поиграть в Фикси-цирк! Лучший друг фиксиков – ДимДимыч – не мог пропустить такое веселье и с радостью вернулся в мир фиксиков.

Разбираемся в цирковых чудесах, достаем кроликов из шляп, учимся жонглировать и показывать фокусы все вместе! Представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами! Каждый ребенок окунется в волшебный мир Фикси-цирка и получит море удовольствия!

Новые декорации, главные герои и огромное количество сюрпризов! Приходите на шоу и убедитесь во всем сами! До встречи на арене Фикси-цирка! Билеты уже в продаже во всех кассах PIletilevi.

ВНИМАНИЕ! Розыгрыш на новое шоу Фиксиков проходит на официально страничке Limon.ee в Facebook. Условия розыгрыша ищите ЗДЕСЬ! 

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАталлиннФиксики
Смотри!
только взгляни!
смотрите сами!
Фотоновость!
смотри!
СМОТРИ!
EESTI LAUL 2017
эксклюзив на limon.ee!
смотри!
смотрите сами!
галерея
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:10
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
16:45
Юлия Высоцкая решает проблемы в семье
16:35
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!
16:28
Только взгляните! Самый провокационный наряд «Грэмми-2017» надела актриса-трансгендер
16:15
Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета
16:05
Эстонский маркетолог жжет: кондомы и конфеты – кого-нибудь ты точно найдешь!
15:58
Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей
15:54
Кто же ее так балует? Именинница Грете Клейн просто утопает в цветах (фото и видео)
15:19
«На 50 оттенков темнее»: тренер рассказал, как готовил актеров к секс-сценам
15:09
Пикантное фото Екатерины Гусевой произвело фурор
14:57
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят! (2)
14:25
Топ-10 городов, в которых живут самые сексуальные мужчины (фото)
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
14:04
Звезды российского ТВ покажут в Таллинне детективную комедию «Мужской род, единственное число»
13:49
Галерея: в преддверии Дня Святого Валентина Илона Калдре устроила минутку нежности со своим мужем (1)
13:37
Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»
13:29
Свободный мужчина – делает, что хочет! Эстонский ловелас похвастался колоритными подружками (фото)
13:09
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
12:44
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
12:30
С ними лучше не шутить... Назван самый обидчивый знак Зодиака
Все новости
KrasotkaЦеликом
Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Полезный рецепт ко Дню всех влюбленных: острая курочка-чипотле

Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ...

Женщина курила во время беременности. Пока не увидела кое-что на УЗИ... (1)

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж

15:13
Десять способов заставить его любить только вас
14:17
Шуточный гороскоп: как найти мужа по знаку Зодиака
13:54
Простой способ проверить, здоровые у вас волосы или нет!
13:25
Честное послание мужчинам, которые не хотят своих жен. Действительно, есть о чем задуматься!
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Google знает, где вы были прошлым вечером. Этот сайт – доказательство того, что за вами тоже следят!(2)
Галерея: объявлены самые красивые женщины Эстонии! Финалистки «Мисс Reval» сводят с ума
Перестаньте так делать! Эта ежедневная привычка вдвое увеличивает риск развития диабета
Мороз по коже: эстонская певица опубликовала фото, от мощи которого становится не по себе!
Видео: после речи пилота из самолета вышла половина пассажиров
Топ комментариев
Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса(4)
Фотограф от бога: папарацци засняли всеми любимую Таню Михайлову в неловкий момент (ГАЛЕРЕЯ) (4)
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии(3)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(3)
Секс в ванной поможет скрасить вам вечер пятницы: пошаговая инструкция для успешных мужчин(2)
CмотриЦеликом
Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

Фиксики покажут в Таллинне совершенно новое шоу: внимание, мы начинаем розыгрыш билетов!

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Мощная фотосессия: сказочные русские красавицы на фоне эстонских пейзажей

Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»

Галерея: Lady Gaga с голой грудью, похудевшая Адель и другие звeзды на «Грэмми-2017»

12:44
Просто жуть! Женщина сняла на видео призрака, который не дает ей выйти замуж
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисаартисткабузовавидеогороскопдевушкадональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтересноинтимлюбовьмужчинаольга бузовапевицасекссмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees