Не упустите шанс это увидеть: солистка группы SEREBRO сняла с себя всё, даже трусики

В Сети появился новый эротический снимок одной из самых желанных звезд российского шоу-бизнеса — солистки группы Serebro Ольги Серябкиной.

Снимок, на котором исполнительница, известная своими провокационными и пикантными фото, предстает полностью обнаженной со спины, появился на страничке фанатов Серябкиной в Instagram. Автор подписал снимок «Доброе утро».

Фото, на котором певица запечатлена прыгающей на кровати в обнаженном виде, произвело фурор среди интернет-пользователей.

Фолловеры поинтересовались у любимицы, кто снимал ее пятую точку и указали на чрезмерную любовь Серебряковой к голым снимкам.

«А что, теперь у нас голой позировать на всю страну стало круто?! Это же *****, а не бабы! Она ведь будущая мать, ради этих "лайков", наверное, скоро огурец в **** засунет!», «Уже не знают как внимание привлечь», — возмутились подписчики.

Видео опубликовано OLGA SERYABKINA (@olga.seryabkina) Янв 6 2017 в 3:36 PST

Нашлись и защитники звезды, которые заявили о том, что все люди рождаются голыми, а Серябкиной досталась «красивая фигура, которую не стыдно демонстрировать».

При этом в официальном аккаунте Серябкиной снимок отсутствует — ее последний пост опубликован два дня назад и демонстрирует тверк певицы «без трусов», который та, предположительно, посчитала более достойным, чем фото на кровати.

Пикантное фото певицы без трусиков смотрите ЗДЕСЬ!